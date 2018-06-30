Минск, 30 июня. Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ и провел совещание с обновленным руководящим составом Комитета госбезопасности.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства назначил: Калача Владимира — заместителем председателя КГБ; Реуцкого Дмитрия – начальником УКГБ по Минску и Минской области; Столярчука Олега — начальником УКГБ по Витебской области; Терехова Александра — начальником УКГБ по Могилевской области; Неверовского Александра — начальником УКГБ по Гродненской области; Гладышева Сергея — начальником УКГБ по Брестской области; Езерского Вячеслава — начальником ГУО "Институт национальной безопасности".



Владимир Калач до настоящего времени возглавлял УКГБ по Минску и Минской области, а Дмитрий Реуцкий, который сменил его на этом посту, — одно из главных управлений центрального аппарата КГБ. Олег Столярчук ранее возглавлял Институт национальной безопасности. Его преемник на этой должности Вячеслав Езерский работал в должности начальника УКГБ по Брестской области, на которую теперь назначен Сергей Гладышев. Рокировка произошла в руководстве управлений КГБ по Могилевской и Гродненской областям. На аналогичные должности, но в новые регионы назначены Александр Терехов и Александр Неверовский.



"Я специально пригласил вас для того, чтобы поговорить о проблемах КГБ. Должен сказать, что (я часто об этом говорю) успокаиваться нам никто не даст. У нас не так спокойно и вокруг страны — это тоже отчасти ваша проблема, ваша задача, — но там у нас есть военные, они должны обеспечить военную безопасность государства. Но и милиция, и КГБ — люди не сторонние. Учитывая даже опыт прошлой войны, под ружье встали все, когда порохом запахло. Но главная ваша задача — это безопасность тех процессов и того состояния государства, которые обеспечиваются внутри. Это внутренняя безопасность. И вам большое доверие. Но и большой спрос. Я хочу, чтобы вы это понимали", — сказал Лукашенко.



Он отметил, что КГБ многое делает и в плане экономической безопасности, защиты конституционного строя. "Та информация, которую я получаю, она объективна. Нет этой политики — где-то что-то приукрасить, красиво написать, — сказал он. — Слава богу, комитет от этого отошел, как это было в советские времена и после распада союза, и в первые годы моего президентства. Сегодня времени прошло достаточно для того, чтобы комитет эффективно выполнял свои функции".



Лукашенко также заявил, что перед КГБ в качестве одной из главных задач стоит не только борьба с коррупцией, но есть и такие направления, как разведка и контрразведка, вопрос обеспечения работы правительственной связи. Появилось и новое направление — борьба с терроризмом. В связи с этим глава государства отметил, что данная проблема не характерна для Беларуси, однако успокаиваться ни в коем случае нельзя, имея в виду то, что происходит вокруг. "Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что он не зацепит и нас, хотя внутренних причин для этого нет. Но тем не менее это тоже ваше направление", — подчеркнул Лукашенко.



Он особо предупредил о недопустимости того, чтобы в КГБ появились тенденции, против которых данная структура и борется. "Я имею в виду коррупцию, взяточничество, нечестное, просто аморальное поведение наших руководителей снизу доверху. Не дай бог подобные явления в КГБ. Это просто будет ужасно как для комитета, ну и прежде всего для меня. Народ меня сразу упрекнет в том, что я слишком вам доверял, а вы, смотрите, какие сами", — обратил внимание Лукашенко.



Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал, что все кадровые решения выверены, к ним готовились более чем полгода. "Кадры подготовленные. Это молодые перспективные руководители, и есть обоснованная уверенность, что это будет способствовать повышению эффективности работы комитета, — сказал он. — Это люди принципиальные. Они способны принимать решения, и мы уже убедились, что эти решения выверенные и принимаются с государственной точки зрения".