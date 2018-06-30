Соболенко проиграла второй ракетке мира финал теннисного турнира категории "Премьер" в Истбурне

Минск, 30 июня. 20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-е место в рейтинге ВТА) не смогла выиграть первый в карьере турнир категории "Премьер" в Истбурне (Великобритания) с призовым фондом 852.564 доллара США.



30 июня в решающем матче первая ракетка страны уступила второй ракетке мира Каролин Возняцки (Дания) со счетом 5:7, 6:7 (5:7).



На пути к финалу Соболенко победила американку Сачию Викери (82) — 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гёргес (13) — 1:6, 6:4, 6:4, Элизу Мертенс из Бельгии (15) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4), "посеянную" под вторым номером чешку Каролину Плишкову (7) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) и польку Агнешку Радваньску (31) — 6:3, 1:6, 6:3.



В парном разряде белорусская спортсменка (96-й рейтинг) вместе с Су-Вэй Се (Тайвань, 19) дошли до полуфинала, преодолев два круга.