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Дата распечатки: 30.06.2018 17:37
 
30.06.2018 16:50 Спорт

Соболенко проиграла второй ракетке мира финал теннисного турнира категории "Премьер" в Истбурне

Минск, 30 июня. 20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-е место в рейтинге ВТА) не смогла выиграть первый в карьере турнир категории "Премьер" в Истбурне (Великобритания) с призовым фондом 852.564 доллара США.

30 июня в решающем матче первая ракетка страны уступила второй ракетке мира Каролин Возняцки (Дания) со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

На пути к финалу Соболенко победила американку Сачию Викери (82) — 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гёргес (13) — 1:6, 6:4, 6:4, Элизу Мертенс из Бельгии (15) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4), "посеянную" под вторым номером чешку Каролину Плишкову (7) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) и польку Агнешку Радваньску (31) — 6:3, 1:6, 6:3.

В парном разряде белорусская спортсменка (96-й рейтинг) вместе с Су-Вэй Се (Тайвань, 19) дошли до полуфинала, преодолев два круга.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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Суббота, 30 Июнь 2018, 17:37
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