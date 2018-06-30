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Дата распечатки: 30.06.2018 21:59
 
30.06.2018 21:09 Безопасность

В Минске обсуждены перспективы развития белорусско-венесуэльских отношений в военной сфере

Минск, 30 июня. 30 июня в Военной академии Беларуси состоялась протокольная встреча заместителя министра обороны генерал-майора Сергея Потапенко с заместителем министра образования по вопросам обороны Венесуэлы генерал-лейтенантом Тито Урбаном Мелеаном.

Как сообщает белорусское оборонное ведомство, в ходе встречи "стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в военной сфере".

Также генерал-лейтенант Мелеан и представители посольства Венесуэлы в Беларуси приняли участие в торжественной церемонии выпуска молодых офицеров Военной академии, среди которых были и представители венесуэльских вооруженных сил.
БелаПАН.

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Суббота, 30 Июнь 2018, 21:59
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