В Минске обсуждены перспективы развития белорусско-венесуэльских отношений в военной сфере

Минск, 30 июня. 30 июня в Военной академии Беларуси состоялась протокольная встреча заместителя министра обороны генерал-майора Сергея Потапенко с заместителем министра образования по вопросам обороны Венесуэлы генерал-лейтенантом Тито Урбаном Мелеаном.



Как сообщает белорусское оборонное ведомство, в ходе встречи "стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в военной сфере".



Также генерал-лейтенант Мелеан и представители посольства Венесуэлы в Беларуси приняли участие в торжественной церемонии выпуска молодых офицеров Военной академии, среди которых были и представители венесуэльских вооруженных сил.

