Увеличен коэффициент пересчета пенсий военнослужащим

Минск, 1 июля. Коэффициент пересчета пенсий военнослужащим 1 июля вновь увеличен.

Как сообщалось ранее, пенсии военным пересчитают в четыре этапа. Об этом говорится в президентском указе № 314 от 31 августа 2017 года "О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан".

С 1 сентября 2017 года применялся коэффициент 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85. С 1 июля 2018 года он составляет 0,9. С 1 января по 30 июня 2019 года коэффициент будет составлять 0,95.



С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент не будет применяться.



До этого пенсии военнослужащим пересчитывали вслед за изменением денежного довольствия, которое исчисляется из соответствующих окладов по последней занимаемой должности, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, денежной компенсации взамен продовольственного пайка, включая выплаты, вязанные с индексацией денежного довольствия.

