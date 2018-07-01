Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск, 1 июля. Беларусь 1 июля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 22 июня № 483, сообщила пресс-служба правительства.



Ставка экспортной пошлины на сырую нефть увеличена со 131,8 до 139,1 доллара за 1 т, на прямогонный бензин — с 72,4 до 76,5, на товарные бензины — с 39,5 до 41,7.



Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет 41,7 доллара за 1 т (ранее — 39,5). Такая же пошлина установлена на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла.



В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, были повышены 1 июня.