С 1 июля транспортные средства, ввозимые физлицами из-за пределов ЕАЭС, должны иметь свидетельство о безопасности конструкции

Минск, 1 июля. В Беларуси с 1 июля транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны иметь свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), который вступил в силу 1 января 2015 года, отмечает Госстандарт.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям указанного технического регламента.

Данная норма применяется во всех государствах — членах ЕАЭС.

Как отметил Госстандарт, в Беларуси в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещаний с заинтересованными органами госуправления, общественными организациями и организациями бизнес-сообщества на площадке правительства, срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился. В июле 2017 года он был продлен еще на один год.

Подготовленный Госстандартом в 2015 году проект изменений в ТР ТС 018/2011, который наряду с другими вопросами предусматривает исключение необходимости подтверждения соответствия единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд на территорию ЕАЭС, требованиям техрегламента, не поддержан другими государствами-членами.



Для получения документа следует обращаться в аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. В Беларуси это Республиканский полигон для испытаний мобильных машин государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси", испытательный центр "Белавтосертика" научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ "Научно-исследовательская часть" и ООО "Центромаш".

Госстандарт обращает внимание, что при проведении проверки единичного транспортного средства в лаборатории могут учитываться различные доказательственные материалы, предоставляемые заявителем, например, наличие одобрения типа транспортного средства. Это позволит сократить время и затраты на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.