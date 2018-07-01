Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/01/963014/
Дата распечатки: 01.07.2018 11:49
 
01.07.2018 11:36 Общество

С 1 июля транспортные средства, ввозимые физлицами из-за пределов ЕАЭС, должны иметь свидетельство о безопасности конструкции

Минск, 1 июля. В Беларуси с 1 июля транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны иметь свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), который вступил в силу 1 января 2015 года, отмечает Госстандарт.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям указанного технического регламента.
Данная норма применяется во всех государствах — членах ЕАЭС.

Как отметил Госстандарт, в Беларуси в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещаний с заинтересованными органами госуправления, общественными организациями и организациями бизнес-сообщества на площадке правительства, срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился. В июле 2017 года он был продлен еще на один год.

Подготовленный Госстандартом в 2015 году проект изменений в ТР ТС 018/2011, который наряду с другими вопросами предусматривает исключение необходимости подтверждения соответствия единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд на территорию ЕАЭС, требованиям техрегламента, не поддержан другими государствами-членами.

Для получения документа следует обращаться в аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. В Беларуси это Республиканский полигон для испытаний мобильных машин государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси", испытательный центр "Белавтосертика" научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ "Научно-исследовательская часть" и ООО "Центромаш".

Госстандарт обращает внимание, что при проведении проверки единичного транспортного средства в лаборатории могут учитываться различные доказательственные материалы, предоставляемые заявителем, например, наличие одобрения типа транспортного средства. Это позволит сократить время и затраты на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

 

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Воскресенье, 01 Июль 2018, 11:49
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск