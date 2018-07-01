Лукашенко: Выпускники вузов не понимают, что такое гарантированное первое рабочее место, когда оно есть

Минск, 1 июля. "Для специалистов, еще не проявивших себя в профессии, получить первое гарантированное рабочее место — это высокое доверие. Вы это не понимаете и не поймете (оно трудно понимается, когда оно есть). Когда его нет — посмотрите на своих зарубежных сверстников, — тогда вы поймете, что такое первое рабочее место и сколько молодых людей себя не могут найти хотя бы за гроши, но чтобы быть полезными обществу". Такое заявление сделал Александр Лукашенко на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования 30 июня.



"Эта гарантия означает, что государство дает вам первую рекомендацию. Все остальное зависит только от вас", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.



"Вы — дети современной, независимой Беларуси, — отметил официальный лидер. — И если к естественному стремлению достичь больших высот в своей карьере, улучшить свое материальное положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей Родине, то ее будущее в надежных руках. Поэтому будьте сильными. Верьте в себя, хотя бы как я верю в вас. Обязательно ставьте высокие и благородные цели, и чем выше, тем лучше. Человек, живущий без цели, ничего не достигнет — ни успехов в карьере, ни материального положения, да и Родине он, наверное, мало будет полезен. Ставьте перед собой самые амбициозные цели".



Лукашенко подчеркнул, что у вчерашних студентов "настает время профессиональной деятельности, требующей серьезного и добросовестного отношения к труду". "Потому что нет права на ошибку у педагога и врача. Люди доверяют им самое дорогое и ценное — детей и их здоровье. Недопустимы оплошности в деятельности юристов и спасателей, сотрудников милиции и военных. В их руках судьбы людей, а также мир и порядок в государстве. Работники реального сектора обеспечивают экономическую безопасность страны и благополучие соотечественников. Многое в жизни общества зависит от представителей СМИ, деятелей культуры, влияющих на мировоззрение человека и формирующих его эстетическое восприятие всей действительности. Выступая на мировых аренах, спортсмены поднимают не только личный рейтинг, но также имидж страны", — отметил белорусский руководитель.