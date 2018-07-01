На "Витебскдреве" горел цех по производству древесноволокнистых плит

Минск, 1 июля. О пожаре на территории предприятия "Витебскдрев" в областном центре сообщило региональное управление МЧС.



Информация о возгорании поступила 30 июня в 14.15. Пожар произошел в железобетонном здании (80 х 250 м, 2014 год постройки) цеха по производству древесноволокнистых плит. В результате повреждено восемь погонных метров воздуховода вытяжной вентиляции. Причина пожара устанавливается.