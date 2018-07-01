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Дата распечатки: 01.07.2018 10:17
 
01.07.2018 09:18 Общество

На "Витебскдреве" горел цех по производству древесноволокнистых плит

Минск, 1 июля. О пожаре на территории предприятия "Витебскдрев" в областном центре сообщило региональное управление МЧС.

Информация о возгорании поступила 30 июня в 14.15. Пожар произошел в железобетонном здании (80 х 250 м, 2014 год постройки) цеха по производству древесноволокнистых плит. В результате повреждено восемь погонных метров воздуховода вытяжной вентиляции. Причина пожара устанавливается.
БелаПАН.

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