Отчет европейских экспертов о проверке стресс-тестов Белорусской АЭС будет опубликован 5 июля

Минск, 1 июля. Отчет о проверке результатов стресс-тестов Белорусской АЭС Европейская группа регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) рассмотрит 2 июля, представит в Брюсселе на следующий день и опубликует 5 июля, сообщила пресс-служба МЧС.



Беларусь присоединилась к совместной декларации о стресс-тестах в 2011 году и проводит эту процедуру добровольно, отмечается в релизе. Стресс-тесты проведены в соответствии с использовавшимся в Евросоюзе подходом.



В 2017 году эксплуатирующая организация провела целевую переоценку безопасности строящейся станции на основе спецификаций ENSREG. Госатомнадзор совместно с заинтересованными подготовил на основе этой оценки национальный доклад, содержащий выводы в отношении уровня безопасности АЭС и рекомендации по дополнительным мерам, направленным на его дальнейшее повышение.



Доклад направлен в Еврокомиссию и размещен в интернете, в том числе на сайте Госатомнадзора. С ноября 2017-го по январь 2018 года через сайт ENSREG были проведены общественные консультации по национальному докладу о стресс-тестах БелАЭС. "Госатомнадзор подготовил ответы на все вопросы, заданные европейскими экспертами — участниками партнёрской проверки, — в общей сложности порядка 460 вопросов", — подчеркивается в сообщении.



В марте 2018 года состоялся визит в Беларусь группы по партнерской проверке, в состав которой вошли 17 экспертов из регулирующих органов в сфере ядерной и радиационной безопасности 15 европейских стран, представители Еврокомиссии, а также эксперты МАГАТЭ, Ростехнадзора и представитель Ирана — в качестве наблюдателей.



Группа экспертов изучала национальный доклад, ответы на письменные вопросы, "имела возможность уточнить все интересующие моменты в ходе личного общения с белорусскими специалистами и представителями проектировщика", посетила площадку строительства АЭС.



По результатам визита группы экспертов подготовлен проект отчета о партнерской проверке стресс-тестов БелАЭС. Итоги партнерской проверки, включая рекомендации по дальнейшему совершенствованию в сфере ядерной безопасности станции, были представлены белорусской стороне в июне в ходе визита в Беларусь членов совета по партнерской проверке.



Госатомнадзор также подготовил и в конце июня 2017 года направил ответы на вопросы неправительственных организаций к белорусскому национальному докладу для их размещения на сайте ENSREG.



После утверждения отчета о результатах партнерской проверки на заседании ENSREG 2 июля Еврокомиссия планирует представить результаты партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС европейскими регуляторами общественности на мероприятии 3 июля в Брюсселе, а 5 июля отчет должен быть размещен на сайте ENSREG и направлен белорусской стороне.



Подробная информация о проведении стресс-тестов и результатах этого процесса будет представлена на пресс-конференции с участием начальника Госатомнадзора Ольги Луговской, запланированной в июле.



В середине июня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, комментируя информацию об оценке стресс-тестов, заявил, что Беларусь стремится легитимизировать проект своей атомной электростанции посредством мер по связям с общественностью, а не укреплением ядерной безопасности. По словам министра, стресс-тесты — лишь один из элементов укрепления радиационной безопасности, которые оценивают устойчивость объекта к внешним воздействиям. Как отметил Линкявичюс, во время них не оцениваются такие факторы, как негативное воздействие на окружающую среду и качество жизни в будущем.