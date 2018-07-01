"Белавиа" сообщила о приобретении еще одного бразильского самолета Embraer

Минск, 1 июля. О приобретении еще одного самолета Embraer сообщила авиакомпания "Белавиа".



29 июня в Национальном аэропорту Минск приземлился самолет Embraer-195 с завода-изготовителя (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия). Он прибыл в рамках договора, подписанного "Белавиа" и бразильской авиастроительной компанией Embraer на 52-м Международном авиасалоне Ле-Бурже 20 июня 2017 года. В соответствии с соглашением в апреле в Минск прибыл Embraer-175, в мае — Embraer-195.



Авиакомпания приобрела самолеты в собственность за счет средств кредитования Банка развития Беларуси и Бразильского банка развития (BNDES).



"Поставкой третьего самолета Embraer в 2018 году завершился третий этап реализации масштабного инвестиционного проекта по обновлению флота авиакомпании. В результате его реализации в течение 2014—2018 годов авиакомпания приобрела в собственность восемь современных высокоэффективных воздушных судов: три самолета Boeing 737-800 и пять Embraer-175/195, что привело к значительному омоложению воздушного флота "Белавиа". В настоящее время средний возраст составляет 14 лет", — отмечается в релизе.



Прибывший Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров (11 мест в салоне бизнес-класса и 96 — в эконом-классе). Концепция салона "гарантирует максимальный комфорт для пассажиров за счёт конфигурации кресел 2+2 в экономическом классе обслуживания и 2+1 — в бизнес-классе". В Embraer-195 представлен тип бизнес-класса с жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами. Новоприобретенный самолет "планируется использовать почти на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании".



Флот "Белавиа" насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).