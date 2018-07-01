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Дата распечатки: 01.07.2018 14:50
 
01.07.2018 13:26 Общество

Белгидромет предупредил о сильном дожде по западной половине страны ночью и утром 2 июля

Минск, 2 июля. О сильном дожде по западной половине страны ночью и утром 2 июля предупредил Белгидромет.

В Минске сильный дождь ожидается ночью.

Накануне синоптики разослали штормовое предупреждение о продолжительных сильных дождях во многих районах и Минске днем 1 июля, однако пока в столице (на 13.25) сильных осадков нет, дождь шел с перерывами. С юго-востока приближается зона умеренных осадков.
БелаПАН.

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