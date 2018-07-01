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Дата распечатки: 01.07.2018 16:22
 
01.07.2018 15:08 Политика

Лукашенко: Белорусы приветствуют плодотворную гуманитарную деятельность, которую Канада осуществляет на пользу народов всей планеты

Минск, 1 июля. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт и народ этой страны с национальным праздником — Днем Канады.

"Белорусы хорошо знают о том большом вкладе, который канадцы внесли в развитие миротворчества и установление мира во всем мире, и приветствуют плодотворную гуманитарную деятельность, которую страна осуществляет на пользу народов всей планеты в настоящее время", — цитирует поздравление пресс-служба президента.

Лукашенко выразил надежду, что партнерские отношения и сотрудничество между Беларусью и Канадой будут динамично расширяться в интересах народов двух стран.
БелаПАН.

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