Соболенко поднялась на рекордное 32-е место в рейтинге ВТА

Минск, 1 июля. 20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на рекордное 32-е место в одиночном рейтинге ВТА.



Рейтинг, вступающий в силу 2 июля, опубликован на день раньше.



Соболенко поднялась на 13 строчек по сравнению с предыдущим рейтингом благодаря выходу в финал крупного турнира категории "Премьер" в Истбурне (Великобритания). До этого рекордным было 43-е место (с 18 по 24 июня).



Александра Саснович осталась на 50-м месте, Виктория Азаренко — на 87-м. Вера Лапко переместилась с 84-й на 82-ю строчку.



В парном рейтинге Соболенко поднялась с 96-го на 80-е место (также новый рекорд): в Истбурне она дошла до полуфинала в тандеме с Су-Вэй Се (Тайвань). Лучшая белорусская теннисистка в паре — по-прежнему Лидия Морозова (50-е место; без изменений по сравнению с предыдущим рейтингом).



Новые мужские рейтинги пока не опубликованы.