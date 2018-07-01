25 белорусских туристов получили травмы в ДТП в Грузии

Минск, 1 июля. В результате ДТП в Грузии с туристическим автобусом, перевозившим белорусских граждан, 25 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщил днем 1 июля МИД на своей странице в социальной сети "Твиттер".



Посольство страны в Грузии "работает в контакте с пострадавшими".



По информации грузинского телеканала "Рустави 2", автобус перевернулся на Гомборском перевале. Всего в нем находилось 27 пассажиров. По словам владельца местной туристической компании, организовавшей поездку, транспортное средство прошло техосмотр и находилось в исправном состоянии. Сейчас он направляется к месту происшествия.