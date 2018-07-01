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Дата распечатки: 01.07.2018 17:58
 
01.07.2018 16:28 Общество

25 белорусских туристов получили травмы в ДТП в Грузии

Минск, 1 июля. В результате ДТП в Грузии с туристическим автобусом, перевозившим белорусских граждан, 25 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщил днем 1 июля МИД на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Посольство страны в Грузии "работает в контакте с пострадавшими".

По информации грузинского телеканала "Рустави 2", автобус перевернулся на Гомборском перевале. Всего в нем находилось 27 пассажиров. По словам владельца местной туристической компании, организовавшей поездку, транспортное средство прошло техосмотр и находилось в исправном состоянии. Сейчас он направляется к месту происшествия.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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