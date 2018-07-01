В Поставском районе школьница вынесла из пожара четверых братьев и сестер, одну сестру спасти не смогла

Минск, 1 июля. Малолетняя девочка погибла 1 июля во время пожара в Поставском районе Витебской области.



Как сообщается на сайте МЧС Беларуси, в 14.21 спасателям поступила информация о пожаре в деревне Полесье Лынтупского сельского совета Поставского района. На месте пожарные обнаружили открытое горение дома.



Строение принадлежит ОАО "Яновица-агро". В нем проживает местный житель 1964 года рождения, животновод сельхозпредприятия вместе с сожительницей 1978 года рождения (находится в декретном отпуске) и шестью детьми. Старшая девочка – 2009 года рождения, ученица ГУО "Лынтупская ясли-сад средняя школа Поставского района". Другие дети: девочка 2010 года рождения, ученица того же учреждения образования, девочка 2012 года рождения, мальчик 2013 года рождения и девочки 2015и 2017 годов рождения.



По информации МЧС, в момент пожара хозяин дома находился в поле, сожительница была у соседей и употребляла алкогольные напитки, дети были дома одни. Семья состоит на учете в отделе образования Поставского райисполкома, как семья, находящаяся в социально опасном положении.



Как рассказала старшая девочка, она обнаружила пожар и вынесла четверых детей. Разбудить сестру 2010 года рождения не смогла. В 17.09 под слоем обрушившихся строительных конструкций в комнате было обнаружено тело ребенка.



В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.



Причина пожара устанавливается.



Дети изъяты из семьи и размещены в социально-педагогическом центре Поставского района.



