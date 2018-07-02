Через Беларусь пройдет международный велопробег, посвященный борьбе с онкологическими заболеваниями

Международный велопробег Ride4women впервые состоялся в 2014 году. В этом году он проходит через восемь стран и сегодня стартует в Таллине (Эстония). Его участники проедут через Ригу (Латвия), Каунас (Литва), Минск, Люблин и Кельце (Польша), Будапешт (Венгрия), Братиславу (Словакия). Акция завершится в Вене (Австрия) 15 июля. В белорусской столице в велопробеге планируют принять участие до 3-3,5 тыс. велосипедистов.





В Минске велопробег стартует 8 июля в 10.30 от Национальной библиотеки и завершится у Дворца спорта. Для велосипедистов освободят от автомобильного движения первые полосы двух главных проспектов столицы — Независимости и Победителей. Присоединиться к мероприятию может любой желающий.

Минск, 2 июля. Через Беларусь пройдет велопробег, посвященный борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает Белорусское велосипедное общество.Мероприятие организовали энтузиасты из разных стран мира: медики, ученые, спортсмены, артисты, бизнесмены. В Беларуси основные организаторы акции — Республиканский научно-практический центр онкологии им. Александрова и Министерство здравоохранения при поддержке Министерства внутренних дел, МИД, Министерства информации, а также Европейского общества онкогинекологов. Консультативную поддержку организаторам оказывает команда Минского велосипедного общества.В 12 часов у Дворца спорта состоится концерт с участием исполнителей белорусской эстрады. Во время концерта будет работать ярмарка-продажа изделий ремесленников-онкопациентов.Основная цель акции — привлечение общественного внимания к здоровью женщин. Как отмечают организаторы, некоторые онкологические заболевания, такие как рак шейки матки (РШМ), можно предотвратить. При этом РШМ возникает ежегодно более чем у 58 тысяч женщин в Европе, являясь четвертым по распространенности онкозаболеванием, и преждевременно уносит более 24 тысяч жизней в год. В Беларуси раком шейки матки каждые два дня заболевают пять женщин. При этом медики считают, что при адекватной профилактике заболевание никогда не возникнет у 80% женщин.