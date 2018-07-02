Между БАТЭ и минским "Динамо" сохранился четырехочковый разрыв

Минск, 2 июля. По итогам 14-го тура футбольного чемпионата в высшей лиге между лидирующим БАТЭ и идущим на втором месте минским "Динамо" сохранился четырехочковый разрыв. Борисовчане досрочно стали победителями первого круга. "Шахтер" сравнялся с "Витебском", который занимает третье место и потерял два очка в матче с аутсайдером "Городеей".



Результаты (29 июня — 1 июля): "Гомель" — "Динамо" Бр — 0:6 (Савицкий, 1, 80, Фамейе, 29, 40, 60, Юзепчук, 63), "Луч" — БАТЭ — 1:2 (Велько, 50 — Сигневич, 12, Стасевич, 25), "Ислочь" — "Слуцк" — 0:1 (Джон, 41, в свои ворота), "Неман" — "Минск" — 2:2 (Жуковский, 10, с пенальти, Януш, 64 — Васильев, 89, Антилевский, 90+2, с пенальти), "Торпедо-БелАЗ" — "Торпедо" — 1:0 (Юсов, 5), "Динамо" Мн — "Днепр" — 2:1 (Соловей, 47, Сарока, 64 — Чухлей, 74), "Шахтер" — "Смолевичи" — 1:0 (Лаптев, 67), "Городея" — "Витебск" — 1:1 (Пушняков, 17 — Козлов, 69).



В туре забит 21 мяч (хозяевами — 8, гостями — 13), с начала чемпионата — 222 (120 и 102), средняя результативность составила 2,63 гола за игру (1,98). Хозяева одержали 3 победы (43), 2 матча свели вничью (33) и 3 проиграли (36). Зафиксировано 15 вариантов счета: 1:0 (31 раз; 28%), 2:0 (19), 2:1, 1:1 (по 16), 0:0 (14), 3:1 (4), 3:0 (3), 2:2 (2), 6:1, 6:0, 5:2, 5:0, 4:0, 3:3 и 3:2 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 35 очков (разница мячей 23-7), "Динамо" Мн — 31 (19-7), "Витебск" — 28 (19-9), "Шахтер" — 28 (16-5), "Неман" — 25 (16-12), "Слуцк" — 24 (17-10), "Торпедо-БелАЗ" — 24 (14-9), "Динамо" Бр — 22 (26-17), "Ислочь" — 15 (8-13), "Смолевичи" — 13 (10-13), "Минск" — 11 (15-19), "Днепр" — 10 (8-19), "Торпедо" — 10 (6-18), "Гомель" — 10 (6-20), "Луч" — 9 (10-24), "Городея" — 8 (9-20).



Следующий тур пройдет 6—9 июля: БАТЭ — "Торпедо-БелАЗ", "Минск" — "Шахтер", "Торпедо" — "Динамо" Мн, "Динамо" Бр — "Неман", "Слуцк" — "Городея", "Смолевичи" — "Луч", "Витебск" — "Гомель", "Днепр" — "Ислочь".