Объем потребительских кредитов достиг рекордных 3,5 млрд рублей

Минск, 2 июля. Задолженность населения по потребительским кредитам увеличилась за январь—май на 17,7% до рекордных 3.542,5 млн рублей, свидетельствуют статданные Национального банка.

В мае портфель кредитов банков, выданных населению на потребительские нужды, увеличился на 142,8 млн рублей, или на 4,2%.



В июньском обзоре о финансовой стабильности Нацбанк объяснил рост потребительского кредитования, который наблюдается в стране с 2017 года, восстановлением реальных доходов населения после двухлетней рецессии, реализацией отложенного спроса, а также ускоренным снижением процентных ставок на денежном рынке.



За прошлый год объем потребительского кредитования вырос на 75% до 3 млрд рублей на начало текущего года. Национальный банк в марте этого года заявил, что высокие темпы потребкредитования могут создавать риски увеличения проблемной задолженности, и в апреле утвердил инструкцию о новых условиях потребительского кредитования.



Согласно документу с 1 мая банки должны рассчитывать при выдаче потребительских кредитов физлицам коэффициент долговой нагрузки. Данный показатель определяется как процентное соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода заемщика. Указанный коэффициент не должен превышать 40%.



Представители некоторых банков ранее заявили БелаПАН, что в связи с ужесточением условий потребительского кредитования части клиентам придется отказывать в выдаче кредитов.



Белорусские экономисты считают, что Нацбанк путем ограничения внутреннего спроса на кредитные ресурсы пытается решать несколько задач.



"В 2017 году в Беларуси начался кредитный бум, и регулятор пытается снизить вероятность негативных последствий такого бума. Ведь кредитный бум может приводить к росту необслуживаемых кредитов, к всплеску инфляции и к усилению давления на платежный баланс за счет увеличения импорта", — отметил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.



По информации БелаПАН, Евразийский фонд стабилизации и развития, который кредитует Беларусь, ранее рекомендовал белорусским властям принять меры к ограничению темпов роста потребительского кредитования.