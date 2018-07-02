Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/02/963226/
Дата распечатки: 02.07.2018 13:37
 
02.07.2018 12:15 Экономика, Финансы

Объем потребительских кредитов достиг рекордных 3,5 млрд рублей

Минск, 2 июля. Задолженность населения по потребительским кредитам увеличилась за январь—май на 17,7% до рекордных 3.542,5 млн рублей, свидетельствуют статданные Национального банка.
В мае портфель кредитов банков, выданных населению на потребительские нужды, увеличился на 142,8 млн рублей, или на 4,2%.

В июньском обзоре о финансовой стабильности Нацбанк объяснил рост потребительского кредитования, который наблюдается в стране с 2017 года, восстановлением реальных доходов населения после двухлетней рецессии, реализацией отложенного спроса, а также ускоренным снижением процентных ставок на денежном рынке.

За прошлый год объем потребительского кредитования вырос на 75% до 3 млрд рублей на начало текущего года. Национальный банк в марте этого года заявил, что высокие темпы потребкредитования могут создавать риски увеличения проблемной задолженности, и в апреле утвердил инструкцию о новых условиях потребительского кредитования.

Согласно документу с 1 мая банки должны рассчитывать при выдаче потребительских кредитов физлицам коэффициент долговой нагрузки. Данный показатель определяется как процентное соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода заемщика. Указанный коэффициент не должен превышать 40%.

Представители некоторых банков ранее заявили БелаПАН, что в связи с ужесточением условий потребительского кредитования части клиентам придется отказывать в выдаче кредитов.

Белорусские экономисты считают, что Нацбанк путем ограничения внутреннего спроса на кредитные ресурсы пытается решать несколько задач.

"В 2017 году в Беларуси начался кредитный бум, и регулятор пытается снизить вероятность негативных последствий такого бума. Ведь кредитный бум может приводить к росту необслуживаемых кредитов, к всплеску инфляции и к усилению давления на платежный баланс за счет увеличения импорта", — отметил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

По информации БелаПАН, Евразийский фонд стабилизации и развития, который кредитует Беларусь, ранее рекомендовал белорусским властям принять меры к ограничению темпов роста потребительского кредитования.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 02 Июль 2018, 13:37
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск