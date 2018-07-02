Минск, 2 июля. МИД Беларуси сообщил о "серьезных сложностях" с вылетом белорусских туристов из киевского аэропорта.



Как пишет внешнеполитическое ведомство на своей странице в "Твиттере", в частности авиакомпании Bravo Airways и Anda Air отменили полеты в Аликанте (Испания), Люблин (Польша), Тирану (Албания), Шарм-эш-Шейх (Египет), а также в Тунис. Кроме того, произошли задержки вылетов в турецкую Анталию и грузинский Батуми.



МИД Беларуси заверяет, что работает над возникшей проблемой, и рекомендует "вылетающим гражданам связаться со своими туроператорами".



Украинские СМИ сообщают, что в аэропорту Киев с 30 июня задерживают рейсы. Из-за отмены или задержки не могут вылететь несколько тысяч туристов. Известно, что многие белорусские туристические компании продают белорусам турпакеты с вылетами из киевского аэропорта.