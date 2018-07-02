Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/02/963229/
Дата распечатки: 02.07.2018 13:37
 
02.07.2018 12:37 Общество

МИД Беларуси сообщил о "серьезных сложностях" с вылетом белорусских туристов из киевского аэропорта

Минск, 2 июля. МИД Беларуси сообщил о "серьезных сложностях" с вылетом белорусских туристов из киевского аэропорта.

Как пишет внешнеполитическое ведомство на своей странице в "Твиттере", в частности авиакомпании Bravo Airways и Anda Air отменили полеты в Аликанте (Испания), Люблин (Польша), Тирану (Албания), Шарм-эш-Шейх (Египет), а также в Тунис. Кроме того, произошли задержки вылетов в турецкую Анталию и грузинский Батуми.

МИД Беларуси заверяет, что работает над возникшей проблемой, и рекомендует "вылетающим гражданам связаться со своими туроператорами".

Украинские СМИ сообщают, что в аэропорту Киев с 30 июня задерживают рейсы. Из-за отмены или задержки не могут вылететь несколько тысяч туристов. Известно, что многие белорусские туристические компании продают белорусам турпакеты с вылетами из киевского аэропорта.
Андрей Середа, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 02 Июль 2018, 13:37
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск