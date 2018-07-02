Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/02/963241_4050859/
Дата распечатки: 02.07.2018 16:41
 
02.07.2018 15:27 Политика, Культура

Макей: Беларусь сумела не только сохранить свою самобытность и ментальность, но и перенять многое из других культур

Минск, 2 июля. Беларусь сумела не только сохранить свою самобытность и ментальность, но и перенять многое из других культур, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на фестивале "В Беларуси как дома" 1 июля в Минске. По приглашению МИД участие в мероприятии приняли руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, со своими семьям.

"Находясь в географическом центре Европы, на перекрестке культур, религий, интересов мировых центров силы, мы сумели не только сохранить и пронести с достоинством через века нашу самобытность и ментальность, но и перенять многое из других культур, ценностей и традиций", — цитирует министра пресс-служба МИД.

Макей отметил, что сегодня в Беларуси в мире и согласии живут представители около 140 национальностей и 26 конфессий. По словам министра, это стало возможным благодаря в том числе характерным чертам национального менталитета белорусов — гостеприимству и вежливости, миролюбию, неприятию конфликтов и войн.

Как отметила пресс-служба, неформальная встреча дипломатов, которая в таком формате проходит второй раз, призвана проиллюстрировать многообразие культур и одновременно показать сходство духовных источников белорусского народа и народов стран, представители которых посетили фестиваль.

Макей подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, "которые позволяют всем участникам ближе познакомиться с национальным колоритом, кухней и традициями не только нашей страны, но и других народов, стран, регионов и даже континентов".

Участники мероприятия познакомились с выставкой рисунков детей представителей дипломатического корпуса и МИД Беларуси в рамках конкурса "Цвета и символы моей Родины". Каждому из юных художников Макей вручил диплом МИД.

Коллекции современной белорусской национальной одежды дизайнеров Надежды Луневой и Анастасии Фалькович гостям фестиваля продемонстрировали модели Национальной школы красоты и агентства "Мельница моды". На фестивале выступили ансамбль цимбалистов раковской музыкальной школы Ars Longa и участники вокальной студии "Нескучный возраст".
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 02 Июль 2018, 16:41
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск