Макей: Беларусь сумела не только сохранить свою самобытность и ментальность, но и перенять многое из других культур

Минск, 2 июля. Беларусь сумела не только сохранить свою самобытность и ментальность, но и перенять многое из других культур, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на фестивале "В Беларуси как дома" 1 июля в Минске. По приглашению МИД участие в мероприятии приняли руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, со своими семьям.



"Находясь в географическом центре Европы, на перекрестке культур, религий, интересов мировых центров силы, мы сумели не только сохранить и пронести с достоинством через века нашу самобытность и ментальность, но и перенять многое из других культур, ценностей и традиций", — цитирует министра пресс-служба МИД.



Макей отметил, что сегодня в Беларуси в мире и согласии живут представители около 140 национальностей и 26 конфессий. По словам министра, это стало возможным благодаря в том числе характерным чертам национального менталитета белорусов — гостеприимству и вежливости, миролюбию, неприятию конфликтов и войн.



Как отметила пресс-служба, неформальная встреча дипломатов, которая в таком формате проходит второй раз, призвана проиллюстрировать многообразие культур и одновременно показать сходство духовных источников белорусского народа и народов стран, представители которых посетили фестиваль.



Макей подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, "которые позволяют всем участникам ближе познакомиться с национальным колоритом, кухней и традициями не только нашей страны, но и других народов, стран, регионов и даже континентов".



Участники мероприятия познакомились с выставкой рисунков детей представителей дипломатического корпуса и МИД Беларуси в рамках конкурса "Цвета и символы моей Родины". Каждому из юных художников Макей вручил диплом МИД.



Коллекции современной белорусской национальной одежды дизайнеров Надежды Луневой и Анастасии Фалькович гостям фестиваля продемонстрировали модели Национальной школы красоты и агентства "Мельница моды". На фестивале выступили ансамбль цимбалистов раковской музыкальной школы Ars Longa и участники вокальной студии "Нескучный возраст".