Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 02.07.2018 18:25
 
02.07.2018 17:18 Политика, Безопасность

Лукашенко: Нам предстоит еще много сделать в сфере защиты своего информационного поля

Минск, 2 июля. "Беларусь — государство для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит этой цели", — заявил Александр Лукашенко 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.
Он отметил ряд достижений. Так, по словам главы государства, обеспечив продовольственную безопасность, Беларусь стала в один ряд с мировыми экспортерами сельхозпродукции. Удалось сохранить флагманы белорусской промышленности и создать новые, благодаря чему отечественную технику можно увидеть в любой точке земного шара.

"Строим АЭС, обеспечивая энергетическую безопасность страны. Вплотную приблизились к цифровой трансформации экономики, понимая, что в современном мире иначе невозможно", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

"Нам предстоит еще много сделать в сфере защиты своего информационного поля. Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости", — заявил он.

"Мир без границ", но и порой без моральных принципов во многом формируют популярные источники новостей — интернет, социальные сети, мессенджеры и прочее. Люди, заблудившиеся во всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными", — отметил Лукашенко.

"На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и "взрывают" общество изнутри. Что мы готовы противопоставить этому? В первую очередь — свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость, которые мы обрели за время развития и становления белорусской государственности", — заявил он.
Андрей Середа, БелаПАН.

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