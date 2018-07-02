Лукашенко: День Независимости стал символом свободной и мирной жизни

Минск, 2 июля. День Независимости стал "символом нашей свободной и мирной жизни", заявил Александр Лукашенко 2 июля на торжественном собрании, посвященном государственному празднику, который отмечают в стране 3 июля.



"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.



Он подчеркнул, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!"



По словам Лукашенко, День Независимости — символ свободной и мирной жизни. "Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля — дату освобождения города-героя Минска — главным государственным праздником, — сказал он. — В годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу нашей Родины стала решающей в судьбе народа. В судьбе непростой на протяжении многих веков его существования".



Официальный лидер отметил, что "предки современных жителей Беларуси всегда старались жить в дружбе с соседями и никогда не стремились заполучить чужое, однако территория страны столетиями становилась ареной военных действий".



"В жизни разных поколений есть яркие и воодушевляющие примеры. Есть и такие, которые трудно понять и очень сложно объяснить. Но, определенно, нельзя забыть. Это наше прошлое, к урокам которого надо возвращаться, чтобы не потерять будущее. Особенно если это прошлое стало для нас печальным опытом. И обязательно, если оно героическое", — сказал глава государства.



Он подчеркнул: "важно не исказить, сохранить для потомков каждый факт и деталь — все, что стало олицетворением духовной силы народа, мощь и характер которого проявлялись именно в моменты самых невыносимых испытаний". "Поэтому, обращаясь к векам былым, вспоминаем, каким долгим и трудным был путь к обретению национальной государственности. Как непросто белорусам было сберечь свою этническую самобытность. Но наши предки смогли, и это стало первым шагом к независимости", — заявил Лукашенко.