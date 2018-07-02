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Дата распечатки: 02.07.2018 18:25
 
02.07.2018 17:56 Спорт

Азаренко вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира

Минск, 2 июля. Виктория Азаренко (87-е место в рейтинге ВТА) вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира.

2 июля в 1/64 финала бывшая первая ракетка мира обыграла Екатерину Александрову из России (110) — 7:6 (7:4), 6:3.

Следующая соперница Азаренко — восьмой номер мирового рейтинга чешка Каролина Плишкова.

Белорусская теннисистка дважды играла в полуфинале открытого чемпионата Англии (2011, 2012) и дважды — в четвертьфинале (2009, 2015). В прошлом сезоне она добралась до 1/8 финала (четвертый круг). Максимум Плишковой — выход во второй круг (2013—2017).

В личных встречах впереди Азаренко — 3:2. В текущем году соперницы встречались дважды. На турнире в Майами (27 марта, пятый, четвертьфинальный, раунд) сильнее была спортсменка из Беларуси (7:5, 6:3), в Мадриде (7 мая, первый круг) — чешка (6:2, 1:6, 7:5).

В основной сетке Уимблдонского турнира выступят также Арина Соболенко, Александра Саснович и Вера Лапко.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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