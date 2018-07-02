Лукашенко: Белорусско-мексиканские отношения имеют существенный потенциал для укрепления плодотворного сотрудничества

Минск, 2 июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики.



"Уверен, что белорусско-мексиканские отношения имеют существенный потенциал для укрепления плодотворного сотрудничества на благо граждан обеих стран", -- цитирует президента Беларуси его пресс-служба.



Глава белорусского государства выразил надежду, что при поддержке Лопеса Обрадора "удастся нарастить межгосударственные политические связи и придать новую динамику двустороннему взаимодействию в торгово-экономической и других сферах".



