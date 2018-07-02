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Дата распечатки: 02.07.2018 21:47
 
02.07.2018 19:50 Политика, Общество, Экономика

Лукашенко: Белорусско-мексиканские отношения имеют существенный потенциал для укрепления плодотворного сотрудничества

Минск, 2 июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики.

"Уверен, что белорусско-мексиканские отношения имеют существенный потенциал для укрепления плодотворного сотрудничества на благо граждан обеих стран", -- цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

Глава белорусского государства выразил надежду, что при поддержке Лопеса Обрадора "удастся нарастить межгосударственные политические связи и придать новую динамику двустороннему взаимодействию в торгово-экономической и других сферах".

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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