В Минске обсуждены вопросы взаимодействия сил специальных операций ВС Беларуси и ВДВ России

Минск, 2 июля. 2 июля в рамках визита в Беларусь делегации Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России для обмена опытом в организации боевой подготовки и участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости, состоялась встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова с начальником штаба – первым заместителем командующего ВДВ ВС РФ, Героем России генерал-лейтенантом Николаем Игнатовым.



Как сообщает белорусское оборонное ведомство, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие между силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-десантных войск ВС России.



