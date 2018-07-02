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Дата распечатки: 02.07.2018 21:47
 
02.07.2018 20:01 Безопасность

В Минске обсуждены вопросы взаимодействия сил специальных операций ВС Беларуси и ВДВ России

Минск, 2 июля. 2 июля в рамках визита в Беларусь делегации Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России для обмена опытом в организации боевой подготовки и участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости, состоялась встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова с начальником штаба – первым заместителем командующего ВДВ ВС РФ, Героем России генерал-лейтенантом Николаем Игнатовым.

Как сообщает белорусское оборонное ведомство, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие между силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-десантных войск ВС России.

БелаПАН.

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