В Минске с визитом находится начальник штаба Пекинского гарнизона НОАК

Минск, 2 июля. По приглашению белорусской стороны по случаю празднования Дня Независимости, в котором примет участие парадный расчет китайского отряда почетного караула, с 1 по 4 июля проходит визит китайской военной делегации во главе с начальником штаба Пекинского гарнизона Народно-освободительной армии Китая генерал-майором Лю Шисюем.



Как сообщает белорусское оборонное ведомство, сегодня в Минске состоялась встреча заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Сергея Потапенко с генерал-майором Лю Шисюем. Стороны обсудили "актуальные вопросы двустороннего белорусско-китайского взаимодействия".

