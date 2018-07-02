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Дата распечатки: 02.07.2018 21:47
 
02.07.2018 20:24 Безопасность

В Минске с визитом находится начальник штаба Пекинского гарнизона НОАК

Минск, 2 июля. По приглашению белорусской стороны по случаю празднования Дня Независимости, в котором примет участие парадный расчет китайского отряда почетного караула, с 1 по 4 июля проходит визит китайской военной делегации во главе с начальником штаба Пекинского гарнизона Народно-освободительной армии Китая генерал-майором Лю Шисюем.

Как сообщает белорусское оборонное ведомство, сегодня в Минске состоялась встреча заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Сергея Потапенко с генерал-майором Лю Шисюем. Стороны обсудили "актуальные вопросы двустороннего белорусско-китайского взаимодействия".
БелаПАН.

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