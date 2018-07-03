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Дата распечатки: 03.07.2018 04:00
 
03.07.2018 01:01 Спорт

Соболенко выбыла в первом круге Уимблдонского турнира, матч с участием Лапко будет доигран в воскресенье

Минск, 3 июля. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (32-е место в рейтинге ВТА), на минувшей неделе дошедшая до финала турнира категории "Премьер" в Истбурне (Великобритания), уже в первом круге (1/64 финала) выбыла из одиночного разряда открытого чемпионата Англии, проиграв румынке Михаэле Бузарнеску (28) — 7:6 (7:3), 1:6, 4:6.

Матч Веры Лапко (82) с американкой Кристиной Макхейл (90) будет доигран 3 июля. После двух часов борьбы счет 5:7, 7:5, 3:2 в пользу Лапко.

В этот же день стартует Александра Саснович (50), которая будет соперничать с седьмой ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии.

В субботу первый раунд преодолела Виктория Азаренко (87), взявшая верх над Екатериной Александровой (Россия, 110) — 7:6 (7:4), 6:3. Следующая соперница Азаренко — восьмой номер мирового рейтинга чешка Каролина Плишкова.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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