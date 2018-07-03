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Дата распечатки: 03.07.2018 09:23
 
03.07.2018 08:22 Общество

В День Независимости в Беларуси сохранится прохладная дождливая погода

Минск, 3 июля. Сегодня в Минске и по всей стране сохранится прохладная дождливая погода.

На большей части территории Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах — сильные, во второй половине дня местами возможны грозы, сообщает сайт pogoda.by. Ветер западный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха плюс 14—19°С, в юго-западных районах страны до +21°С.

В Минске, где в 10.00 начнутся официальноы праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости, синоптики также прогнозируют дожди — вероятность осадков превышает 90%. Температура воздуха утром составит от 12 до 13°С, днем 13—14°С, к вечеру — повысится до 15—16°С.
БелаПАН.

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