03.07.2018 08:22 Общество
В День Независимости в Беларуси сохранится прохладная дождливая погода
Минск, 3 июля. Сегодня в Минске и по всей стране сохранится прохладная дождливая погода.
На большей части территории Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах — сильные, во второй половине дня местами возможны грозы, сообщает сайт pogoda.by. Ветер западный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха плюс 14—19°С, в юго-западных районах страны до +21°С.
В Минске, где в 10.00 начнутся официальноы праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости, синоптики также прогнозируют дожди — вероятность осадков превышает 90%. Температура воздуха утром составит от 12 до 13°С, днем 13—14°С, к вечеру — повысится до 15—16°С.
На большей части территории Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах — сильные, во второй половине дня местами возможны грозы, сообщает сайт pogoda.by. Ветер западный умеренный, по юго-западу порывистый. Максимальная температура воздуха плюс 14—19°С, в юго-западных районах страны до +21°С.
В Минске, где в 10.00 начнутся официальноы праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости, синоптики также прогнозируют дожди — вероятность осадков превышает 90%. Температура воздуха утром составит от 12 до 13°С, днем 13—14°С, к вечеру — повысится до 15—16°С.