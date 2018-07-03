Лукашенко: Беларусь демонстрирует миролюбивую политику, но расслабляться нельзя

Минск, 3 июля. Беларусь демонстрирует миролюбивую политику в отношениях со всеми странами, заявил Александр Лукашенко, выступая 3 июля у обелиска "Минск — город-герой" перед началом военного парада по случаю Дня Независимости.

По его словам, в Дне Независимости "воедино слились священные для каждого из нас понятия — свобода и независимость". Напомнив о событиях военных лет, Лукашенко отметил: "Белорусы не покорились фашистским оккупантам и вместе с другими братскими народами победили в самой страшной и кровавой войне XX века (...) В суровые времена военного лихолетья подтвердилась истина о том, что нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима".



В современных условиях, когда "на планете по-прежнему неспокойно", Беларусь, по словам Лукашенко, "активно выступает с инициативой масштабного международного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности". "И эта инициатива заслужила высокую оценку", — добавил он.



"Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами: укрепляем Союзное государство с братской Россией; расширяем сотрудничество с Китайской Народной Республикой — нашим стратегическим партнером; на принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада", — отметил глава государства.



При этом расслабляться нельзя, подчеркнул Лукашенко. "Поэтому мы принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности", — заявил он. По словам президента, "весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны вносят Вооруженные силы — они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века, на должном уровне поддерживается боеготовность региональной группировки войск, реализуется последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности".



"Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наши суверенитет и независимость", — заявил Лукашенко.