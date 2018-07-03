03.07.2018 10:54 Экономика
Посол Беларуси в РФ: Беларусь не нуждается в дотациях со стороны России, а стремится к сопоставимым условиям хозяйствования для предприятий
Минск, 3 июля. В диалоге по цене на российский газ Беларусь не нуждается в дотациях со стороны России, а стремится к сопоставимым условиям хозяйствования для предприятий, заявил белорусский посол в Москве Игорь Петришенко в интервью РИА Новости, опубликованном 3 июля.
Интервью приурочено к Дню Независимости Беларуси, который отмечается в этот день.
"Переговоры по данному вопросу практически не прекращались, — сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется возобновить обсуждение цены на газ на период после 2019 года. — По ценам на газ с 2020 года тоже активно ведется диалог по линии министерств энергетики, профильных вице-премьеров".
По словам Петришенко, перед правительствами двух стран стоит задача подготовить предложения, касающиеся определения цены на газ для Беларуси с 2020 года с учетом необходимости создания условий по формированию к 1 января 2025 года общего рынка газа. "Задача эта непростая, требующая выработки многократно выверенных подходов", — сказал посол.
"Не скрою, что разногласия между сторонами все еще есть, но есть и время для поиска компромиссных решений. Мы считаем, что это по-прежнему одна из важнейших текущих задач как в двустороннем формате, так и на площадке ЕАЭС", — добавил Петришенко.
"Мы всегда находили взаимоприемлемые варианты решения этого вопроса. Мы не требуем каких-то дотаций, мы исходим из того, что должен быть сформирован единый рынок газа, и все потребители, вне зависимости от местонахождения и национальной принадлежности, будут иметь равный доступ, равные ценовые условия к этим ресурсам", — подчеркнул глава белорусской дипмиссии.
Он напомнил, что общий рынок газа, который предполагается сформировать на пространстве ЕАЭС, должен постепенно заместить собой взаимодействие на газовом рынке в формате "экспортер-импортер" и фактически коммерческие переговоры с "Газпромом". "Равные стартовые возможности должны быть для всех", — заявил Петришенко.
"Все наши белорусско-российские дебаты и споры — исключительно хозяйственные, и какими бы горячими они не были, как бы ни муссировались масс-медиа, всегда завершаются договоренностями, основанными на взаимных компромиссах, братском уважении друг друга. Надеюсь, что мы больше не будем переводить вопросы цены на газ в политическую плоскость", — сказал посол.
Интервью приурочено к Дню Независимости Беларуси, который отмечается в этот день.
"Переговоры по данному вопросу практически не прекращались, — сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется возобновить обсуждение цены на газ на период после 2019 года. — По ценам на газ с 2020 года тоже активно ведется диалог по линии министерств энергетики, профильных вице-премьеров".
По словам Петришенко, перед правительствами двух стран стоит задача подготовить предложения, касающиеся определения цены на газ для Беларуси с 2020 года с учетом необходимости создания условий по формированию к 1 января 2025 года общего рынка газа. "Задача эта непростая, требующая выработки многократно выверенных подходов", — сказал посол.
"Не скрою, что разногласия между сторонами все еще есть, но есть и время для поиска компромиссных решений. Мы считаем, что это по-прежнему одна из важнейших текущих задач как в двустороннем формате, так и на площадке ЕАЭС", — добавил Петришенко.
"Мы всегда находили взаимоприемлемые варианты решения этого вопроса. Мы не требуем каких-то дотаций, мы исходим из того, что должен быть сформирован единый рынок газа, и все потребители, вне зависимости от местонахождения и национальной принадлежности, будут иметь равный доступ, равные ценовые условия к этим ресурсам", — подчеркнул глава белорусской дипмиссии.
Он напомнил, что общий рынок газа, который предполагается сформировать на пространстве ЕАЭС, должен постепенно заместить собой взаимодействие на газовом рынке в формате "экспортер-импортер" и фактически коммерческие переговоры с "Газпромом". "Равные стартовые возможности должны быть для всех", — заявил Петришенко.
"Все наши белорусско-российские дебаты и споры — исключительно хозяйственные, и какими бы горячими они не были, как бы ни муссировались масс-медиа, всегда завершаются договоренностями, основанными на взаимных компромиссах, братском уважении друг друга. Надеюсь, что мы больше не будем переводить вопросы цены на газ в политическую плоскость", — сказал посол.