03.07.2018 11:13 Политика
Посол Беларуси в РФ: Украина сама вправе определять, в каких соглашениях с СНГ она останется
Минск, 3 июля. Украина сама вправе определять, в каких соглашениях с СНГ она останется, а из каких будет выходить, но все страны СНГ должны просчитать последствия такого шага Украины. Об этом заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью РИА Новости, опубликованном 3 июля.
На вопрос, будут ли Москва и Минск вырабатывать совместные меры в случае выхода Украины из СНГ, дипломат ответил: "Вопрос потенциального выхода Украины из СНГ носит многоплановый характер и затрагивает политический, экономический и гуманитарный пласт, в том числе с точки зрения дальнейшего взаимодействия в рамках интеграционных структур и двусторонних отношений".
По словам Петришенко, "последствия такого шага упразднят участие Украины в региональном и отраслевом сотрудничестве — они затронут статус Украины в общем правовом пространстве СНГ". "Ведь Украину и СНГ связывает колоссальный массив международных договоров практически во всех направлениях межгосударственного сотрудничества", — добавил он.
"Если выход случится, то не только Беларусь и Россия, но и другие страны Содружества вынуждены будут вырабатывать алгоритм дальнейшего взаимодействия с Украиной по линии всех существующих направлений сотрудничества. Речь будет идти о необходимости срочного формирования двусторонних договорно-правовых баз. Это очень непростые вопросы, требующие больших временных затрат на их решение", — отметил посол Беларуси.
Он не исключил, что "Украина пожелает остаться в ряде весомых экономических и социальных соглашений СНГ — решение данного вопроса также потребует участия всех государств-участников Содружества".
По словам Петришенко, "более предметный прогноз ситуации можно будет сделать тогда, когда намерения украинской стороны станут более определенными, в частности, после получения Исполкомом СНГ соответствующего уведомления".
"Но это — суверенное право страны, — подчеркнул посол. — Украина сама вправе определять, в каких соглашениях она останется, а из каких будет выходить. Все страны СНГ должны просчитать последствия такого шага Украины".
Впервые о возможности выхода Украины из СНГ публично заявил в марте 2014 года исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. Это произошло после того, как постоянные представители стран СНГ при уставных органах Содружества отказались от предложения украинской стороны провести в Киеве внеочередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ для обсуждения ситуации вокруг Крыма.
19 мая 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
На вопрос, будут ли Москва и Минск вырабатывать совместные меры в случае выхода Украины из СНГ, дипломат ответил: "Вопрос потенциального выхода Украины из СНГ носит многоплановый характер и затрагивает политический, экономический и гуманитарный пласт, в том числе с точки зрения дальнейшего взаимодействия в рамках интеграционных структур и двусторонних отношений".
По словам Петришенко, "последствия такого шага упразднят участие Украины в региональном и отраслевом сотрудничестве — они затронут статус Украины в общем правовом пространстве СНГ". "Ведь Украину и СНГ связывает колоссальный массив международных договоров практически во всех направлениях межгосударственного сотрудничества", — добавил он.
"Если выход случится, то не только Беларусь и Россия, но и другие страны Содружества вынуждены будут вырабатывать алгоритм дальнейшего взаимодействия с Украиной по линии всех существующих направлений сотрудничества. Речь будет идти о необходимости срочного формирования двусторонних договорно-правовых баз. Это очень непростые вопросы, требующие больших временных затрат на их решение", — отметил посол Беларуси.
Он не исключил, что "Украина пожелает остаться в ряде весомых экономических и социальных соглашений СНГ — решение данного вопроса также потребует участия всех государств-участников Содружества".
По словам Петришенко, "более предметный прогноз ситуации можно будет сделать тогда, когда намерения украинской стороны станут более определенными, в частности, после получения Исполкомом СНГ соответствующего уведомления".
"Но это — суверенное право страны, — подчеркнул посол. — Украина сама вправе определять, в каких соглашениях она останется, а из каких будет выходить. Все страны СНГ должны просчитать последствия такого шага Украины".
Впервые о возможности выхода Украины из СНГ публично заявил в марте 2014 года исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. Это произошло после того, как постоянные представители стран СНГ при уставных органах Содружества отказались от предложения украинской стороны провести в Киеве внеочередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ для обсуждения ситуации вокруг Крыма.
19 мая 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.