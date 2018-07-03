03.07.2018 11:25 Экономика
Посол Беларуси в РФ: В условиях налогового маневра России в нефтяной отрасли нашими сильными сторонами должны стать высокое качество нефтепродуктов и надежность поставок
Минск, 3 июля. Налоговый маневр России в нефтяной отрасли стал чувствительным для белорусских предприятий, заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью РИА Новости, опубликованном 3 июля.
Налоговый маневр, который предполагает увеличение налога на добычу полезных ископаемых и уменьшение нефтяных экспортных пошлин, Россия запустила в 2015 году. Реализация налогового маневра ведет к увеличению входящей стоимости российской нефти для Беларуси, которая получает нефть без уплаты пошлин в российский бюджет.
"Это для нас чувствительно, — констатировал посол. — В первую очередь потому, что, в соответствии с договоренностями, при переработке нефти экспортные пошлины остаются в бюджете Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией с завершением налогового маневра и, безусловно, готовимся к его возможным экономическим последствиям. У нас нет достаточных возможностей для применения таких экзотических механизмов, как обратные акцизы, поэтому мы будем делать упор на повышение эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов. Именно это должно позволить отрасли оставаться конкурентоспособной на внешних рынках".
"Нашими сильными сторонами должны стать не ценовые преимущества, а высокое качество нефтепродуктов, стабильные и надежные поставки, — добавил Петришенко. — Именно поэтому перед нефтеперерабатывающей отраслью стоит задача по ускоренному и качественному завершению модернизации предприятий".
Он озвучил информацию концерна "Белнефтехим", согласно которой глубина переработки нефти на "Нафтане" в 2017 году оценивалась в 73%, на Мозырском НПЗ — 78%. "Цель — достигнуть глубины переработки нефти в 90 процентов. Думаю, что нам удастся достичь этого показателя до завершения налогового маневра в России", — сказал Петришенко.
По его словам, основные этапы модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов планируется завершить к концу 2019 года. "Но уже текущий 2018 год должен стать решающим в ходе этой масштабной работы, — добавил он. — Мы хотим просмотреть и проанализировать российский маневр, оценить дополнительно его влияние на нашу нефтепереработку, чтобы она не пострадала".
Налоговый маневр, который предполагает увеличение налога на добычу полезных ископаемых и уменьшение нефтяных экспортных пошлин, Россия запустила в 2015 году. Реализация налогового маневра ведет к увеличению входящей стоимости российской нефти для Беларуси, которая получает нефть без уплаты пошлин в российский бюджет.
"Это для нас чувствительно, — констатировал посол. — В первую очередь потому, что, в соответствии с договоренностями, при переработке нефти экспортные пошлины остаются в бюджете Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией с завершением налогового маневра и, безусловно, готовимся к его возможным экономическим последствиям. У нас нет достаточных возможностей для применения таких экзотических механизмов, как обратные акцизы, поэтому мы будем делать упор на повышение эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов. Именно это должно позволить отрасли оставаться конкурентоспособной на внешних рынках".
"Нашими сильными сторонами должны стать не ценовые преимущества, а высокое качество нефтепродуктов, стабильные и надежные поставки, — добавил Петришенко. — Именно поэтому перед нефтеперерабатывающей отраслью стоит задача по ускоренному и качественному завершению модернизации предприятий".
Он озвучил информацию концерна "Белнефтехим", согласно которой глубина переработки нефти на "Нафтане" в 2017 году оценивалась в 73%, на Мозырском НПЗ — 78%. "Цель — достигнуть глубины переработки нефти в 90 процентов. Думаю, что нам удастся достичь этого показателя до завершения налогового маневра в России", — сказал Петришенко.
По его словам, основные этапы модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов планируется завершить к концу 2019 года. "Но уже текущий 2018 год должен стать решающим в ходе этой масштабной работы, — добавил он. — Мы хотим просмотреть и проанализировать российский маневр, оценить дополнительно его влияние на нашу нефтепереработку, чтобы она не пострадала".