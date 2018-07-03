03.07.2018 11:38 Экономика
Посол Беларуси в РФ: Прибалтика предоставила Беларуси более выгодные условия для поставок нефтепродуктов, чем Россия
Минск, 3 июля. "Причина преимущественных поставок белорусских нефтепродуктов через порты Прибалтики одна — более выгодные условия по сравнению с предоставляемыми российской стороной", — заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью РИА Новости, опубликованном 3 июля.
"Вопрос активно изучался и по итогам его проработки была согласована готовность белорусской стороны поставить через морские порты северо-запада Российской Федерации нефтепродуктов в объеме не менее 1 миллиона тонн при наличии сопоставимых цен реализации в сравнении с портами Прибалтики", — сообщил посол.
Однако, добавил он, "на сегодняшний день, несмотря на применение ОАО "РЖД" преференций, разница в стоимости перевозки и перевалки через морские порты Прибалтики и России все еще остается существенной". "Значительным фактором, влияющим на удорожание российского направления транзита, остается стоимость услуг по перевалке, предоставляемых терминалами", — пояснил Петришенко.
"Мы с пониманием подходим к стремлению российской стороны развивать северо-западное логистическое направление и готовы активно подключаться к этому своими грузами, однако повторюсь — определяющим фактором при этом должна стать сопоставимость цен по сравнению с другими транзитными маршрутами", — сказал глава белорусского посольства в Москве.
Он также отметил, что "белорусские нефтепродукты на постоянной основе выставляются на реализацию с возможностью отгрузки через порты Северо-Западного региона России, на российские терминалы направляются запросы в каждом из случаев поступления на реализацию нефтепродуктов, технически пригодных для перевалки на них".
По словам Петришенко, "соответствующая информация о возможности поставки нефтепродуктов на морские порты Северо-Западного региона РФ доведена всем крупными и потенциальными покупателями. Сведения о проведении долгосрочных конкурсов с возможностью поставок нефтепродуктов регулярно направляются в министерство энергетики России". "Уже можно отметить разовые поставки, которые при сохранении нацеленности на поиск взаимоприемлемых решений могут стать основой для регулярного сотрудничества", — добавил посол.
На вопрос, изучает ли Беларусь возможность строительства нефтепродуктопровода до российского порта Усть-Луга, Петришенко ответил: "Насколько я знаю, официальных предложений белорусской стороне по строительству нефтепродуктопровода для прокачки дизельного топлива от белорусских нефтеперерабатывающих заводов до порта Усть-Луги не поступало". "При этом мы, конечно же, обратили внимание на соответствующее заявление АО "Усть-Луга Ойл" и Транснефти", — добавил дипломат.
Беларусь, по его словам, "всегда с большим вниманием относилась к любым проектам, позволяющим диверсифицировать или повысить эффективность маршрутов экспортных поставок своей продукции, и экспорт нефтепродуктов не является здесь исключением".
"Но в данном конкретном вопросе необходимо опираться на такой немаловажный критерий, как эффективность проекта. В частности, вице-президент Транснефти Сергей Андронов ранее отмечал, что потенциальный объем перевалки белорусского дизтоплива пока не позволяет экономически обосновать проект. Просматриваемые на сегодня потенциальные объемы поставки нефтепродуктов через порты России такому критерию эффективности пока не соответствуют", — заключил Петришенко.
"Вопрос активно изучался и по итогам его проработки была согласована готовность белорусской стороны поставить через морские порты северо-запада Российской Федерации нефтепродуктов в объеме не менее 1 миллиона тонн при наличии сопоставимых цен реализации в сравнении с портами Прибалтики", — сообщил посол.
Однако, добавил он, "на сегодняшний день, несмотря на применение ОАО "РЖД" преференций, разница в стоимости перевозки и перевалки через морские порты Прибалтики и России все еще остается существенной". "Значительным фактором, влияющим на удорожание российского направления транзита, остается стоимость услуг по перевалке, предоставляемых терминалами", — пояснил Петришенко.
"Мы с пониманием подходим к стремлению российской стороны развивать северо-западное логистическое направление и готовы активно подключаться к этому своими грузами, однако повторюсь — определяющим фактором при этом должна стать сопоставимость цен по сравнению с другими транзитными маршрутами", — сказал глава белорусского посольства в Москве.
Он также отметил, что "белорусские нефтепродукты на постоянной основе выставляются на реализацию с возможностью отгрузки через порты Северо-Западного региона России, на российские терминалы направляются запросы в каждом из случаев поступления на реализацию нефтепродуктов, технически пригодных для перевалки на них".
По словам Петришенко, "соответствующая информация о возможности поставки нефтепродуктов на морские порты Северо-Западного региона РФ доведена всем крупными и потенциальными покупателями. Сведения о проведении долгосрочных конкурсов с возможностью поставок нефтепродуктов регулярно направляются в министерство энергетики России". "Уже можно отметить разовые поставки, которые при сохранении нацеленности на поиск взаимоприемлемых решений могут стать основой для регулярного сотрудничества", — добавил посол.
На вопрос, изучает ли Беларусь возможность строительства нефтепродуктопровода до российского порта Усть-Луга, Петришенко ответил: "Насколько я знаю, официальных предложений белорусской стороне по строительству нефтепродуктопровода для прокачки дизельного топлива от белорусских нефтеперерабатывающих заводов до порта Усть-Луги не поступало". "При этом мы, конечно же, обратили внимание на соответствующее заявление АО "Усть-Луга Ойл" и Транснефти", — добавил дипломат.
Беларусь, по его словам, "всегда с большим вниманием относилась к любым проектам, позволяющим диверсифицировать или повысить эффективность маршрутов экспортных поставок своей продукции, и экспорт нефтепродуктов не является здесь исключением".
"Но в данном конкретном вопросе необходимо опираться на такой немаловажный критерий, как эффективность проекта. В частности, вице-президент Транснефти Сергей Андронов ранее отмечал, что потенциальный объем перевалки белорусского дизтоплива пока не позволяет экономически обосновать проект. Просматриваемые на сегодня потенциальные объемы поставки нефтепродуктов через порты России такому критерию эффективности пока не соответствуют", — заключил Петришенко.