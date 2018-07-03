03.07.2018 12:08 Политика, Общество
Посол Беларуси в РФ: Подготовка белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз потребует дополнительного времени
Минск, 3 июля. Подготовка белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз потребует дополнительного времени, заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью РИА Новости, опубликованном 3 июля.
На вопрос, может ли быть продлено соглашение о взаимном признании виз, действующее в период чемпионата мира по футболу, до вступления в силу полноценного межгосударственного документа, посол ответил: "Работа над проектом соглашения о взаимном признании виз является одной из приоритетных для Беларуси и России. Состоялось четыре раунда двусторонних экспертных переговоров. Результаты показали, что качественная и основательная подготовка такого международного документа потребует дополнительных временных затрат для более детального и предметного изучения экспертами".
"С учетом этого, а также приближающейся даты начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, было подписано так называемое спортивное соглашение об упрощении прохождения границы для иностранных болельщиков на время мундиаля в России и II Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Беларуси. Оно регулирует вопросы, связанные с въездом/выездом, транзитом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия исключительно в период их проведения", — отметил Петришенко.
"Но это не означает, что соглашение по союзному шенгену отложено на дальнюю полку, — подчеркнул он. — Работа над ним будет продолжена с учетом опыта действия временного. Очередной раунд консультаций планируется в сентябре. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять оставшиеся проблемные вопросы, которые существуют в этом плане".
Беларусь, по словам посла, заинтересована в том, чтобы "побыстрее урегулировать этот вопрос, который бы позволил снять опасение иностранцев — граждан третьих стран, которые пересекают нашу границу". "Есть поручение глав правительств ускорить эту работу и постараться к октябрю текущего года выйти на подписание соглашения", — сообщил дипломат.
"Кстати, по нашим данным, около семи-восьми тысяч болельщиков приехало в Россию через белорусско-российскую границу", — добавил Петришенко.
На вопрос, может ли быть продлено соглашение о взаимном признании виз, действующее в период чемпионата мира по футболу, до вступления в силу полноценного межгосударственного документа, посол ответил: "Работа над проектом соглашения о взаимном признании виз является одной из приоритетных для Беларуси и России. Состоялось четыре раунда двусторонних экспертных переговоров. Результаты показали, что качественная и основательная подготовка такого международного документа потребует дополнительных временных затрат для более детального и предметного изучения экспертами".
"С учетом этого, а также приближающейся даты начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, было подписано так называемое спортивное соглашение об упрощении прохождения границы для иностранных болельщиков на время мундиаля в России и II Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Беларуси. Оно регулирует вопросы, связанные с въездом/выездом, транзитом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия исключительно в период их проведения", — отметил Петришенко.
"Но это не означает, что соглашение по союзному шенгену отложено на дальнюю полку, — подчеркнул он. — Работа над ним будет продолжена с учетом опыта действия временного. Очередной раунд консультаций планируется в сентябре. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять оставшиеся проблемные вопросы, которые существуют в этом плане".
Беларусь, по словам посла, заинтересована в том, чтобы "побыстрее урегулировать этот вопрос, который бы позволил снять опасение иностранцев — граждан третьих стран, которые пересекают нашу границу". "Есть поручение глав правительств ускорить эту работу и постараться к октябрю текущего года выйти на подписание соглашения", — сообщил дипломат.
"Кстати, по нашим данным, около семи-восьми тысяч болельщиков приехало в Россию через белорусско-российскую границу", — добавил Петришенко.