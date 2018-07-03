03.07.2018 12:24 Экономика
Посол Петришенко: Беларусь поставляла и будет поставлять в Россию только качественную молочную продукцию
Минск, 3 июля. "Беларусь поставляла, поставляет и будет поставлять только качественную молочную продукцию на российский рынок, и никоим образом мы не можем, не должны и не будем терять нашего российского потребителя", — заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью РИА Новости, опубликованном 3 июля.
"Тем более, потребность в качественной молочной продукции есть, и кто, как не мы, должны замещать свободные емкости рынка России", — добавил он.
"У нас нет специальных линий производства для внутреннего рынка — и в саму Беларусь, и на экспорт поставляются абсолютно одинаковые товары, — подчеркнул посол. — Мы поставляем более чем в 90 стран мира, и нигде мы не получали столько претензий, сколько мы получаем от Россельхознадзора. И, по нашему мнению, они не всегда адекватные и обоснованные с точки зрения четкого соблюдения норм, правил и параметров, существующих в нашем Евразийском экономическом союзе".
Петришенко отметил, что это не только его мнение. "Это мнение ЕЭК, которой делегированы полномочия обеспечивать мониторинг, контроль и соблюдение исполнения той правовой базы, которая принята в сфере передвижения поднадзорной продукции, ветеринарного, фитосанитарного контроля. Мы эти правила писали вместе, и давайте по ним вместе играть", — сказал белорусский дипломат.
"Есть порядок. Если вы планируете ввести ограничение, во-первых, его нельзя вводить на всю группу продукции, оно должно вводиться в соответствии с определенными процедурными аспектами и с уведомлениями. И только по отдельному направлению, но не по всей группе товаров и по всему региону. И то только в случае эпизодической обстановки. Все, других условий нет", — заявил посол.
По его словам, диалог между белорусской ветеринарной службой и Россельхознадором "не прекращался ни на минуту". "Есть поручение на уровне правительств, активно работают наши Минсельхозы, и я думаю, что те так называемые недоразумения, связанные с избыточными ограничениями, которые вводятся в отношении наших предприятий, будут сняты", — сказал Петришенко.
Он также заявил, что у Беларуси есть основания для того, чтобы оспорить решения Россельхознадора в судебных инстанциях. "Но мы считаем, что у нас есть другие механизмы, помимо судебных инстанций, чтобы разрешить ситуацию — есть площадка Союзного государства, есть ЕЭК, есть рабочая группа по сельскому хозяйству", — добавил посол. "Мы считаем, что на данном этапе в наших двусторонних отношениях нам обращаться к помощи судебных инстанций не стоит. Мы в состоянии выработать согласованные меры, найти взаимоприемлемые решения без привлечения судебных инстанций", — полагает белорусский дипломат.
На вопрос, какие нужны дополнительные меры, чтобы не допустить новых молочных войн, Петришенко ответил: "Я бы не называл это молочными войнами — это претензии. И у нас есть еще одна проблема — решения по закрытию поставок с того или иного предприятия принимаются очень быстро, а потом мы ходим по Россельхознадзору и ищем того, кто может открыть. Иногда процесс занимает до года, несмотря на наличие всех документов".
6 июня Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию практически всего белорусского молока. 9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках молочной продукции. 11 июня Россия разрешила поставки для шести белорусских производителей.
"Тем более, потребность в качественной молочной продукции есть, и кто, как не мы, должны замещать свободные емкости рынка России", — добавил он.
"У нас нет специальных линий производства для внутреннего рынка — и в саму Беларусь, и на экспорт поставляются абсолютно одинаковые товары, — подчеркнул посол. — Мы поставляем более чем в 90 стран мира, и нигде мы не получали столько претензий, сколько мы получаем от Россельхознадзора. И, по нашему мнению, они не всегда адекватные и обоснованные с точки зрения четкого соблюдения норм, правил и параметров, существующих в нашем Евразийском экономическом союзе".
Петришенко отметил, что это не только его мнение. "Это мнение ЕЭК, которой делегированы полномочия обеспечивать мониторинг, контроль и соблюдение исполнения той правовой базы, которая принята в сфере передвижения поднадзорной продукции, ветеринарного, фитосанитарного контроля. Мы эти правила писали вместе, и давайте по ним вместе играть", — сказал белорусский дипломат.
"Есть порядок. Если вы планируете ввести ограничение, во-первых, его нельзя вводить на всю группу продукции, оно должно вводиться в соответствии с определенными процедурными аспектами и с уведомлениями. И только по отдельному направлению, но не по всей группе товаров и по всему региону. И то только в случае эпизодической обстановки. Все, других условий нет", — заявил посол.
По его словам, диалог между белорусской ветеринарной службой и Россельхознадором "не прекращался ни на минуту". "Есть поручение на уровне правительств, активно работают наши Минсельхозы, и я думаю, что те так называемые недоразумения, связанные с избыточными ограничениями, которые вводятся в отношении наших предприятий, будут сняты", — сказал Петришенко.
Он также заявил, что у Беларуси есть основания для того, чтобы оспорить решения Россельхознадора в судебных инстанциях. "Но мы считаем, что у нас есть другие механизмы, помимо судебных инстанций, чтобы разрешить ситуацию — есть площадка Союзного государства, есть ЕЭК, есть рабочая группа по сельскому хозяйству", — добавил посол. "Мы считаем, что на данном этапе в наших двусторонних отношениях нам обращаться к помощи судебных инстанций не стоит. Мы в состоянии выработать согласованные меры, найти взаимоприемлемые решения без привлечения судебных инстанций", — полагает белорусский дипломат.
На вопрос, какие нужны дополнительные меры, чтобы не допустить новых молочных войн, Петришенко ответил: "Я бы не называл это молочными войнами — это претензии. И у нас есть еще одна проблема — решения по закрытию поставок с того или иного предприятия принимаются очень быстро, а потом мы ходим по Россельхознадзору и ищем того, кто может открыть. Иногда процесс занимает до года, несмотря на наличие всех документов".
6 июня Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию практически всего белорусского молока. 9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках молочной продукции. 11 июня Россия разрешила поставки для шести белорусских производителей.