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Дата распечатки: 03.07.2018 13:45
 
03.07.2018 12:43 Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Минск, 3 июля. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Республики Беларусь, который официально отмечается 3 июля.

"Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.

Путин выразил Лукашенко признательность "за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов".

Российский президент "подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран", сообщает пресс-служба Кремля.

Официальный визит российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Минск состоялся 19 июня.

29 июня Лукашенко и Путин общались по телефону. Они обсудили ряд государственных вопросов, а также проходящий в России чемпионат мира по футболу. Сообщалось, что инициатором разговора выступила российская сторона.
БелаПАН.

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