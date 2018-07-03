03.07.2018 12:43 Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси
Минск, 3 июля. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Республики Беларусь, который официально отмечается 3 июля.
"Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.
Путин выразил Лукашенко признательность "за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов".
Российский президент "подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран", сообщает пресс-служба Кремля.
Официальный визит российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Минск состоялся 19 июня.
29 июня Лукашенко и Путин общались по телефону. Они обсудили ряд государственных вопросов, а также проходящий в России чемпионат мира по футболу. Сообщалось, что инициатором разговора выступила российская сторона.
"Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.
Путин выразил Лукашенко признательность "за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов".
Российский президент "подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран", сообщает пресс-служба Кремля.
Официальный визит российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Минск состоялся 19 июня.
29 июня Лукашенко и Путин общались по телефону. Они обсудили ряд государственных вопросов, а также проходящий в России чемпионат мира по футболу. Сообщалось, что инициатором разговора выступила российская сторона.