Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Минск, 3 июля. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Республики Беларусь, который официально отмечается 3 июля.



"Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.



Путин выразил Лукашенко признательность "за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов".



Российский президент "подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран", сообщает пресс-служба Кремля.



Официальный визит российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Минск состоялся 19 июня.



29 июня Лукашенко и Путин общались по телефону. Они обсудили ряд государственных вопросов, а также проходящий в России чемпионат мира по футболу. Сообщалось, что инициатором разговора выступила российская сторона.

