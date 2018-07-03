В Минске задержан оппозиционный политик Николай Статкевич

Минск, 3 июля. В Минске 3 июля задержан оппозиционный политик Николай Статкевич, инициатор "Акции освобождения и солидарности", которую он планировал провести в 13.00 в сквере на бульваре Толбухина.



Как сообщила БелаПАН жена политика Марина Адамович, Статкевич был задержан примерно в 11.30, когда выходил из дома на акцию. По мнению Адамович, он сейчас находится в УВД Ленинского района Минска. Супруге Статкевича заявили, что его там нет, но, по ее словам, возле здания РУВД стоит микроавтобус, на котором увезли задержанного Статкевича.



На своей странице в "Фейсбуке" Статкевич призывал людей прийти на акцию в День Независимости, чтобы "высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника".