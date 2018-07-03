В сквере на бульваре Толбухина задержаны участники "Акции освобождения и солидарности" и правозащитники

Минск, 3 июля. В сквере на бульваре Толбухина 3 июля задержаны сторонники Николая Статкевича, которые пришли на инициированную им "Акцию освобождения и солидарности", а также группа правозащитников.



Как передает с места события корреспондент БелаПАН, люди в штатском задержали, в частности, Сергея Спарыша — зампредседателя оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), которую возглавляет Статкевич, члена этой же партии Валентина Трокского и активиста БСДП (Грамада) Александра Абрамовича из Молодечно. Все трое были задержаны после того, как развернули растяжки с лозунгами "говорить без страха", "долой цензуру" и др.



Кроме того, задержаны активисты оппозиции Максим Винярский и Нина Багинская, а также правозащитники центра "Весна" (по предварительной информации, пять человек).



Как сообщила БелаПАН общественная активистка Елена Толстая, сегодня на выходе из дома был также задержан оппозиционный политик Вячеслав Сивчик, который собирался прийти на акцию.



Всех задержанных увезли, предположительно, в УВД Первомайского района Минска, на территории которого расположен сквер.



Инициатор акции Николай Статкевич был задержан примерно в 11.30 возле своего дома. По информации жены политика, сейчас он находится в УВД Ленинского района.



На своей странице в "Фейсбуке" Статкевич призывал людей прийти на акцию в День Независимости, чтобы "высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника".