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Дата распечатки: 03.07.2018 15:19
 
03.07.2018 14:52 Общество, Политика

В Минске задержано около 30 человек

Минск, 3 июля. По уточненным данным, 3 июля, в День Независимости, в центре Минска задержано около 30 человек, в том числе правозащитники.
Как сообщил БелаПАН журналист, член Партии БНФ Илья Добротвор, который также задержан, в УВД Первомайского района вместе с ним сейчас находятся 28 человек. Это те, кого задержали в сквере на бульваре Толбухина, где оппозиционный политик Николай Статкевич инициировал проведение "Акции освобождения и солидарности", либо на подходах к скверу.

Еще двое — сам Статкевич и еще один оппозиционер Вячеслав Сивчик — были задержаны возле своих домов (в Ленинском и Центральном районах соответственно).

В числе задержанных — сторонники Статкевича, активисты оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Спарыш и Валентин Трокский, член БСДП (Грамада) Александр Абрамович, активисты оппозиции Максим Винярский и Нина Багинская.

На месте проведения акции, которая так и не состоялась, были задержаны пятеро наблюдателей от правозащитных организаций "Весна" и "Белорусский Хельсинкский комитет". По информации сайта spring96.org, это Анна Саханкова, Андрей Кречко, Татьяна Мастыкина, Юрий Метельский и Елена Богдан. Они собирались осуществлять мониторинг за ходом несанкционированной акции. Еще одна правозащитница, Анисия Казлюк, была задержана по дороге в сквер.

Жене Статкевича Марине Адамович в милиции сообщили, что до суда ее мужа отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Ожидается, что туда же будут помещены и другие задержанные, так как сегодня суды не работают в связи с праздничным днем.

"Акция освобождения и солидарности" должна была начаться в 13.00. Статкевич в "Фейсбуке" призывал людей прийти 3 июля на бульвар Толбухина, чтобы "высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника". 
Сергей Королевич, БелаПАН.

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