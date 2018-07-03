В адрес президента и народа Беларуси поступают многочисленные официальные поздравления от зарубежных лидеров

Минск, 3 июля. Пресс-служба президента Беларуси сообщает о многочисленных поздравлениях, поступивших в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа по случаю Дня Независимости.



"Поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира, — говорится в сообщении пресс-службы. — В числе направивших поздравления Папа Римский Франциск, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Король Швеции Карл XVI Густав, Король Иордании Абдалла II, Император Японии Акихито".



Главу государства и народ Беларуси также поздравили президенты России, Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, Турции, ОАЭ, Алжира, Сирии, Палестины, председатель КНР, руководство Кубы, Австралийского союза, Дубая.



Пресс-служба приводит цитаты из некоторых поздравлений. Так, например, председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении отметил "все возрастающее международное положение и влияние Беларуси, экономическое развитие страны".



В поздравлении президента Украины Петра Порошенко говорится, что "за прошедшие годы Беларусь заняла достойное место среди стран региона и демонстрирует преданность миру и региональной стабильности, уверенное укрепление национальной экономики", а также что "развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины".



Президент Италии Серджио Маттарелла обратил внимание "на значительный прогресс в диалоге между Минском и Европейским союзом, который будет и далее стимулировать обогащение двустороннего партнерства".



"Укрепление отношений Беларуси с Евросоюзом" отметил также президент Франции Эммануэль Макрон. "Я желаю, чтобы мы смогли вместе продолжать и усиливать эту позитивную динамику, которая позволит Беларуси укрепить ее экономику, разнообразить торговые связи и, в результате, гарантировать ее независимость", — говорится в поздравлении Макрона.



Папа Римский Франциск пожелал руководству и всему народу Беларуси "божественных благословений".



Поздравления продолжают поступать, отмечает пресс-служба.