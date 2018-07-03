Из Первомайского РУВД отпущены правозащитники и журналист Илья Добротвор

Минск, 3 июля. Из Первомайского РУВД Минска отпущены правозащитники и журналист Илья Добротвор, которых задержали несколько часов назад на бульваре Толбухина. Об этом БелаПАН сообщил Илья Добротвор.



По словам активиста, предварительно с них взяли объяснения. Добротвор рассказал, что собирался делать журналистский репортаж с акции, а правозащитники заявили, что они пришли в сквер не участвовать в акции, а наблюдать за ней.



Сейчас, по словам Добротвора, в Первомайском РУВД остается 21 человек. На некоторых из них составляют протоколы о правонарушении, а значит — они, скорее всего, будут привлечены к административной ответственности.



Как сообщалось ранее, 3 июля на бульваре Толбухина были задержаны порядка 30 человек. Они пришли на "Акцию освобождения и солидарности", которую инициировал оппозиционный политик Николай Статкевич, и которая должна была начаться в 13.00. Статкевич в "Фейсбуке" призывал людей собраться 3 июля в сквере на бульваре, чтобы "высказать свою солидарность с поколением, освободившим мир от власти Гитлера, и с теми, кто сейчас борется за освобождение страны от власти его сторонника".



Несанкционированная акция была пресечена сотрудниками милиции в штатском.



Статкевича задержали примерно в 11.30 на выходе из дома. При таких же обстоятельствах был задержан еще один оппозиционный политик — Вячеслав Сивчик.



Жене Статкевича в милиции сообщили, что до суда ее мужа отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Ожидается, что туда же будут помещены и другие задержанные, так как сегодня суды не работают в связи с праздничным днем — Днем Независимости.



Накануне в Минске были задержаны активные защитники Куропат Павел Северинец, Ольга Николайчик, Наталья Горячко и Денис Урбанович. Северинца и Николайчик уже осудили на 10 суток ареста. Правозащитники расценили эти задержания как зачистку перед Днем Независимости.

