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Дата распечатки: 03.07.2018 20:07
 
03.07.2018 18:45 Политика

Госсекретарь США: Соединенные Штаты остаются привержены поддержке суверенитета и независимости Беларуси

Минск, 3 июля. Соединенные Штаты Америки остаются привержены поддержке суверенитета и независимости Беларуси. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео по случаю Дня независимости Беларуси.

Заявление опубликована на сайте посольства США в Минске.

"От имени правительства Соединенных Штатов Америки направляю наилучшие пожелания народу Беларуси по случаю вашего официального праздника — Дня независимости, — заявил Помпео. — Мы продолжаем работу с правительством и народом Беларуси по укреплению демократических институтов и уважению основных свобод. Мы стремимся продвигать общие цели и содействовать взаимопониманию посредством культурных программ и обмена людьми".

Госсекретарь пожелал, чтобы "наступающий год был процветающим и мирным" для народов США и Беларуси.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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