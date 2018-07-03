Госсекретарь США: Соединенные Штаты остаются привержены поддержке суверенитета и независимости Беларуси

Минск, 3 июля. Соединенные Штаты Америки остаются привержены поддержке суверенитета и независимости Беларуси. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео по случаю Дня независимости Беларуси.



Заявление опубликована на сайте посольства США в Минске.



"От имени правительства Соединенных Штатов Америки направляю наилучшие пожелания народу Беларуси по случаю вашего официального праздника — Дня независимости, — заявил Помпео. — Мы продолжаем работу с правительством и народом Беларуси по укреплению демократических институтов и уважению основных свобод. Мы стремимся продвигать общие цели и содействовать взаимопониманию посредством культурных программ и обмена людьми".



Госсекретарь пожелал, чтобы "наступающий год был процветающим и мирным" для народов США и Беларуси.

