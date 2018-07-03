Европейские регуляторы одобрили отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС

Минск, 3 июля. Группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС.



Как сообщает МИД Беларуси, 3 июля руководители Группы экспертов по партнерской проверке и Совета по партнерской проверке представили ее результаты общественности в Брюсселе.



Отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС европейскими регуляторами, его краткое резюме, а также совместный пресс-релиз ENSREG и Госатомнадзора будут опубликованы 4 июля.



Подробная информация о проведении стресс-тестов и результатах этого процесса будет представлена в ходе брифинга начальника Госатомнадзора Ольги Луговской, запланированного на 10 июля.



МИД сообщает: стресс-тесты Белорусской АЭС и партнерская проверка проведены Беларусью добровольно, в соответствии с Совместной декларацией 2011 года в том же порядке, что и в отношении атомных электростанций в странах Евросоюза и некоторых странах-соседях ЕС (Украина, Швейцария, Армения), чтобы оценить устойчивость атомных электростанций к экстремальным природным явлениям (землетрясения, наводнения, экстремальные погодные условия), наличие мер в случае долговременной потери электропитания и потери конечного поглотителя тепла, управление тяжелыми авариями.



Цель стресс-тестов заключается в том, чтобы дать национальным регуляторам в сфере ядерной безопасности ценные практические рекомендации, направленные на дальнейшее повышение уровня ядерной безопасности.



Беларусь, как отмечают в МИД, полностью выполнила добровольные обязательства, принятые в рамках Совместной декларации 2011 года. Так, оператор АЭС провел самооценку в соответствии с европейскими спецификациями, регулирующий орган подготовил на основе этой оценки национальный доклад, содержащий выводы и рекомендации, национальный доклад прошел процедуру партнерской проверки группой европейских регуляторов.



Партнерская проверка результатов стресс-тестов атомной электростанции впервые проводилась в отношении строящейся АЭС, проект которой включает продвинутые системы безопасности. В рамках проверки были применены самые высокие и новые стандарты безопасности, а также новые подходы Западноевропейской ассоциации регуляторов в сфере ядерной безопасности (WENRA), несмотря на то, что в юридическом смысле они не являются обязывающими для Беларуси.



Белорусский регулирующий орган – Госатомнадзор – намерен рассмотреть все рекомендации отчета по результатам партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС, определить необходимые меры по улучшению безопасности в ответ на рекомендации отчета и свои собственные рекомендации, включить все соответствующие меры по улучшению безопасности в Национальный план действий и определить временные рамки их реализации, выработать подход к обзору выполнения Национального плана действий в будущем.



"Такой подход к планированию дальнейших действий вытекает из понимания белорусской стороной логики процесса и в полной мере соответствует общепринятому в Евросоюзе", — говорится в сообщении МИД.



