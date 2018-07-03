В Львове двое белорусов отравились угарным газом

Минск, 3 июля. В Львове белорусские парень и девушка отравились угарным газом, сообщает городская администрация.



По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, 2 июля в 14.30 во Львове в квартире на улице Клепаривской, 12 (Шевченковский район) отравились, вероятно, угарным газом два человека.



Жительница Минска 1996 года рождения умерла до приезда медиков. Ее спутник — минчанин 1997 года рождения находится в областной клинической больнице.

