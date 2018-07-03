Россельхознадзор выявил новые нарушения требований безопасности в белорусской продукции

Минск, 3 июля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что подведомственными Россельхознадзору лабораториями в очередной раз зафиксированы нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.



Так, повторно выявлены бактерии группы кишечной палочки в рыбе производства белорусского предприятия КПУП "Форелевое хозяйство "Лохва". В связи с данным нарушением службой вводится режим усиленного лабораторного контроля на поставки продукции с указанного предприятия.



Кроме того, в пастеризованных сливках производства белорусского предприятия КПУП "Мозырские молочные продукты" выявлено превышение КМАФАнМ. Учитывая данное нарушение, Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль на поставки животноводческой продукции с данного предприятия.



Также Россельхознадзор проинформировал компетентное ведомство Беларуси о ранее выявленных несоответствиях в продукции следующих предприятий: " ОАО "Беллакт" (превышение массовой доли нитратов в молоке питьевом); ПУП "Оршанский молочный комбинат" (превышение массовой доли нитратов в молоке питьевом); ОАО "Минский молочный завод №1" (превышение массовой доли нитратов в молоке питьевом); СООО "Данон Пружаны" (выявление превышения массовой доли нитратов в молоке питьевом); ОАО "Дятловский сыродельный завод" (выявление стеринов в сыре (3 случая)); ОАО "Здравушка-милк" Холопенческий филиал (выявление стеринов в сыре (3 случая)).



