Саснович выиграла у седьмой ракетки мира Квитовой в первом круге Уимблдонского теннисного турнира

Минск, 3 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-е место в рейтинге ВТА) вышла во второй круг открытого чемпионата Англии на кортах Уимблдона.



3 июля в 1/64 финала вопреки прогнозам экспертов она выиграла у седьмой ракетки мира Петры Квитовой из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.



Первый раунд преодолела и Вера Лапко (82), победившая американку Кристину Макхейл (90) — 5:7, 7:5, 7:5. Этот матч растянулся на два дня. Накануне он был отложен из-за наступления темноты в третьем сете при счете 3:2 в пользу белорусской спортсменки.



Следующей соперницей Саснович будет американка Тейлор Таунсенд (73), а Лапко сыграет с Юлией Гёргес из Германии (13).