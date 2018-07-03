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Дата распечатки: 03.07.2018 23:11
 
03.07.2018 22:03 Спорт

Саснович выиграла у седьмой ракетки мира Квитовой в первом круге Уимблдонского теннисного турнира

Минск, 3 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-е место в рейтинге ВТА) вышла во второй круг открытого чемпионата Англии на кортах Уимблдона.

3 июля в 1/64 финала вопреки прогнозам экспертов она выиграла у седьмой ракетки мира Петры Квитовой из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Первый раунд преодолела и Вера Лапко (82), победившая американку Кристину Макхейл (90) — 5:7, 7:5, 7:5. Этот матч растянулся на два дня. Накануне он был отложен из-за наступления темноты в третьем сете при счете 3:2 в пользу белорусской спортсменки.

Следующей соперницей Саснович будет американка Тейлор Таунсенд (73), а Лапко сыграет с Юлией Гёргес из Германии (13).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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