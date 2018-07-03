Глава МИД Литвы: Стресс-тесты ЕС доказали, что Островецкая АЭС небезопасна

Минск, 3 июля. Стресс-тесты, выполненные в соответствии с методологией ЕС, доказали, что Островецкая АЭС небезопасна. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по поводу представленного 3 июля в Брюсселе отчета Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) о партнерской проверке результатов стресс-тестов БелАЭС.



Текст заявления размещен на сайте постоянного представительства Литвы при Евросоюзе.



"Критические рекомендации, представленные в отчете о партнерской проверке результатов стресс-тестов ЕС, должны быть реализованы до запуска Островецкой АЭС, — заявил Линкявичюс. — Выполнение рекомендаций должно быть обусловлено дальнейшим сотрудничеством между ЕС и Беларусью. Мы ожидаем, что Европейская комиссия останется вовлеченной в этот процесс и будет держать его под контролем".



По мнению главы литовского МИД, представленный отчет выявил "серьезные недостатки проекта и дал важные рекомендации", в частности, в области оценки сейсмической безопасности, улучшения функций безопасности и управления тяжелыми авариями.



"Реализация рекомендаций до запуска Островецкой АЭС, а также шаги Беларуси в области прав человека, демократии и верховенства права повлияют на дальнейшее развитие отношений между ЕС и Беларусью", — заявил Линкявичюс.



Глава литовской дипломатии также отметил, что стресс-тесты являются важным мероприятием, которое позволяет оценить уровень ядерной безопасности в свете уроков, извлеченных после аварии АЭС в Фукусиме. Однако, подчеркнул он, это не окончательная и всеобъемлющая оценка безопасности, которая бы отвечала всем вопросам, поднятым Литвой.



"Задача стресс-тестов — оценить риски, связанные с внешними факторами (например, экстремальными природными явлениями, событиями, вызванными человеком), и устойчивость к ним АЭС, — отметил Линкявичюс. — Стресс-тесты не затрагивают вопросы, касающиеся исследования и выбора площадок, пригодности выбранного места для строительства АЭС, трансграничного воздействия на окружающую среду, оценки воздействия тяжелой авиакатастрофы (в случае падения самолета на АЭС — БелаПАН), культуры труда и безопасности, а также других вопросов, которые Литва поднимает с начала строительства Островецкой АЭС".



Литовский министр также отметил, что стресс-тесты — это многоэтапный процесс, который не завершается утверждение отчета партнерской проверки. По его словам, Еврокомиссия и страны, участвующие в стресс-тестах, должны продолжать сотрудничество с Минском в области ядерной безопасности на основе национального плана действий Беларуси, который должен включать конкретные меры по выполнению сделанных рекомендаций.



В заявлении напоминается, что стресс-тесты были разработаны ENSREG в 2011 году для оценки уровня безопасности атомных электростанций в ЕС и определения недостатков в области безопасности с учетом последствий аварии на Фукусимской АЭС. Отмечается также, что, "поскольку ядерные аварии и их последствия не ограничиваются национальными границами, соседним с ЕС странам также рекомендуется проводить стресс-тесты на своих АЭС. Беларусь обязалась провести стресс-тесты на Островецкой АЭС в 2011 году".



В свою очередь МИД Беларуси распространил сегодня сообщение, в котором утверждает, что европейские регуляторы в сфере ядерной безопасности одобрили отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС.



Отчет о результатах партнерской проверки результатов стресс-тестов, а также его краткое резюме и совместный пресс-релиз ENSREG и Госатомнадзора должны быть опубликованы 4 июля.