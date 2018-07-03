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Дата распечатки: 03.07.2018 13:45
 
03.07.2018 12:53 Фото

Военный парад, посвященный Дню Независимости, состоялся в Минске

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3 июля в Минске прошли парад войск Минского гарнизона и массовый театрализованный эпизод "Мой родны кут", посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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