03.07.2018 12:53 Фото
Военный парад, посвященный Дню Независимости, состоялся в Минске
3 июля в Минске прошли парад войск Минского гарнизона и массовый театрализованный эпизод "Мой родны кут", посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.
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