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Дата распечатки: 03.07.2018 15:19
 
03.07.2018 14:17 Фото

В Минске задержано больше 30 оппозиционных политиков и активистов

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Инициированная Николаем Статкевичем "Акция освобождения и солидарности", которая должна была начаться в 13.00 в сквере на бульваре Толбухина, не состоялась. Приходивших туда людей сотрудники милиции в штатском задерживали и отводили в автозаки.

По имеющейся информации, задержано больше 30 человек, в том числе сторонники Статкевича, активисты оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Спарыш и Валентин Трокский, член БСДП (Грамада) Александр Абрамович, активисты оппозиции Максим Винярский и Нина Багинская, а также еще четыре человека, фамилии которых неизвестны.

Среди задержанных в сквере — пятеро наблюдателей от правозащитных организаций "Весна" и "Белорусский Хельсинкский комитет". По информации сайта spring96.org, это Анна Саханкова, Андрей Кречко, Татьяна Мастыкина, Юрий Метельский и Елена Богдан. Они собирались осуществлять мониторинг за ходом несанкционированной акции.

Сам Статкевич и еще один оппозиционный политик Вячеслав Сивчик были задержаны возле своих домов, когда собирались идти на акцию.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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