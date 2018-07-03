Задержания оппозиционных активистов в Минске

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Инициированная Николаем Статкевичем "Акция освобождения и солидарности", которая должна была начаться в 13.00 в сквере на бульваре Толбухина, не состоялась. Приходивших туда людей сотрудники милиции в штатском задерживали и отводили в автозаки.



По имеющейся информации, задержаны больше 30 человек, в том числе сторонники Статкевича, активисты оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Спарыш и Валентин Трокский, член БСДП (Грамада) Александр Абрамович, активисты оппозиции Максим Винярский и Нина Багинская, а также еще четыре человека, фамилии которых неизвестны.



Среди задержанных в сквере — пятеро наблюдателей от правозащитных организаций "Весна" и "Белорусский Хельсинкский комитет". По информации сайта spring96.org, это Анна Саханкова, Андрей Кречко, Татьяна Мастыкина, Юрий Метельский и Елена Богдан. Они собирались осуществлять мониторинг за ходом несанкционированной акции.



Сам Статкевич и еще один оппозиционный политик Вячеслав Сивчик были задержаны возле своих домов, когда собирались идти на акцию.